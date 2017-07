Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ( TOKİ), Kağıthane Arıcılar arsasına yüzde 60 kurum payı ile rekor teklif geldiğini duyurdu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ'nin Kağıthane Arıcılar Mahallesi'nde "arsa satış karşılığı gelir paylaşımı" modeliyle satışa çıkardığı 40 bin metrekarelik arsanın satışı ihalesine teklifler verildi.

Arsanın "arsa satış karşılığı i̇dare payı geliri" yüzde 60 oldu. Arsa satış karşılığı i̇dare payı geliri yüzde 60 ile TOKİ'nin tarihinde rekor oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin tarihinde yüzde 60 idare payının ilk kez verildiğini ve arsa satış karşılığı i̇dare payı gelirinin 316 milyon 200 bin lira olduğunu bildirdi.

Yapılan bu rekor teklifin, ilgili firmaların göstermiş olduğu yoğun ilginin ülke ekonomisi göstergeleri adına da olumlu bir gelişme olduğunu belirten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İdare payı olarak teklif edilen yüzde 60'lık oran, idaremiz tarihinde bir ilk ve rekor bir orandır. Bu rekor, ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve yatırım yapılabilir güvenli bir liman olduğunun göstergesidir. Bu rekor teklif Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir."

Turan, Kağıthane 7755/4, 7756/2 ve 7756/3 parsellerde bulunan arsa ihalesine ilgili firmalar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

14 FİRMA TEKLİF VERDİ

Ergün Turan, "arsa satış karşılığı gelir paylaşımı" modeliyle satışa sunulan arsanın ilk ihalesine ilgili 14 firmanın katılıp teklif verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci oturuma ilgili 6 firma katılıp sözlü teklif verdi. Sözlü tekliflerden sonra yazılı teklif ilgili 2 firma yaptı. Yazılı teklifte en yüksek miktarı 527 milyon lira bedelle Güney Gayr. Yat. San. ve Tic. A.Ş. & Başyapı İnş. Taah. Tur. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. & Elit Vizyon Yapı İnş. Taah. ve Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı verdi. TOKİ, kendi finansal kaynağını oluşturdu. Arsa satış karşılığı gelir paylaşımı modeli ile konut üretmek için finansal kaynak sağlıyoruz. Böylelikle dar gelirli konuta erişmekte zorlanan vatandaşlarımız için konut üretimi yapıyoruz.

Arsa, Kağıthane'den geçen TEM otoyolunun hemen yanında bulunuyor. Satışını yaptığımız alan Hasdal köprülü kavşağının ve kara yolunun hemen yanında olup toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada bulunuyor. Arsamızın ulaşım yollarına yakın olması, bölgenin çeşitliliği, altyapısı tamamlanmış bölgede bulunması yatırımcılarımız için yeni bir fırsat sunuyor."

YAZILI TEKLİFTE EN YÜKSEK MİKTAR 527 MİLYON LİRA

Açıklamaya göre, ilk oturumuna 14 firmanın katılıp teklif verdiği ihalenin ikinci oturumunda Güney Gayr. Yat. San. ve Tic. A.Ş. & Başyapı İnş. Taah. Tur. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. & Elit Vizyon Yapı İnş. Taah. ve Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & İstanbul Teknik Arı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Dağ Müh. Müt. Tic. ve San. AŞ, Yılmaz İnş. Taah. ve Tic. AŞ, Seha İnş. Müh. Mad. Tur. San. ve. Tic. AŞ ve Artaş İnşaat San. ve Tic. Ş & Bemay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aksoylar Enerji Loj. İnş. ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olmak üzere 6 ilgili firma katılarak sözlü teklif verdi.

Yazılı tekliflerin verildiği son oturuma ise Güney Gayr. Yat. San. ve Tic. AŞ & Başyapı İnş. Taah. Tur. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. & Elit Vizyon Yapı İnş. Taah. ve Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & İstanbul Teknik Arı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı katıldı.

Yazılı teklifte en yüksek miktarı 527 milyon lira bedelle Güney Gayr. Yat. San. ve Tic. AŞ & Başyapı İnş. Taah. Tur. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. & Elit Vizyon Yapı İnş. Taah. ve Teks. San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı verdi. Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & İstanbul Teknik Arı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ise 515 milyon lira teklif verdi.

