Konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) açıklaması KAP'ta yer aldı.
Ödenmiş sermayesi 2.04 milyar lira olan Sabancı Holding'de, satışa konu olacak 51.5 milyon adet hisse, yüzde 2.5 paya tekabül ediyor.
Sabancı Holding hisseleri saat 17.35'te yüzde 5.07 düşüşle 10.86 liradan işlem gördü.
Sabancı Holding hisseleri işlem hacminde de üçüncü sırada yer alıyor.
- Sabancı Holding
- Özcan Sabancı hisse satışı
- Sabancı Ailesi
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YORUMLAR 1
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Misafir 18 dakika önceSakıp Ağa kazandı, uşaklar, torun torba yesin...00