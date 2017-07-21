Sabancı Holding, Özcan Sabancı hisse satışı, Sabancı Ailesi
İŞ-YAŞAM

Sabancı Holding hissedarı Özcan Sabancı hisse satıyor

1998'de vefat eden Hacı Sabancı'nın eşi Özcan Sabancı, Sabancı Holding'teki 51.5 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu. Sabancı ailesi 24 Mayıs'ta da yaklaşık 100 milyon dolar değerinde hisse satışında bulunmuştu.

21 Temmuz 2017 Cuma, 16:56:29 Güncelleme: 17:37:42

Konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) açıklaması KAP'ta yer aldı.

Ödenmiş sermayesi 2.04 milyar lira olan Sabancı Holding'de, satışa konu olacak 51.5 milyon adet hisse, yüzde 2.5 paya tekabül ediyor.

Sabancı Holding hisseleri saat 17.35'te yüzde 5.07 düşüşle 10.86 liradan işlem gördü. 

Sabancı Holding hisseleri işlem hacminde de üçüncü sırada yer alıyor. 

 

  • Sabancı Holding
  • Özcan Sabancı hisse satışı
  • Sabancı Ailesi
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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    Sakıp Ağa kazandı, uşaklar, torun torba yesin...
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