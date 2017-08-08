İŞ-YAŞAM
Ejder meyvesini televizyonda görüp, Adana'da yetiştirdiler
21 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:22 | Güncelleme: 08 Ağustos 2017 Salı, 12:23:14
AA
Adana'da iki kuzen, bir televizyon programından görüp ektikleri ejder meyvesi olarak bilinen pitahayadan ilk ürünü aldı
-
1
1
|
25
Adana’da iki kuzen, bir televizyon programında gördükten sonra kurdukları ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinde hasada başladı.
-
2
2
|
25
Anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyve, Çukurova'da son dönemlerde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlandı.
-
3
3
|
25
Adana'da da bu meyvenin dikimini yapan Harun Karaşahin ve kuzeni Çiğdem Karaşahin de ilk ürünlerini almayı başardı.
-
4
4
|
25
Adana'da da bu meyvenin dikimini yapan Harun Karaşahin ve kuzeni Çiğdem Karaşahin de ilk ürünlerini almayı başardı. Elektronik teknikeri olan üretici Harun Karaşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılının aralık ayında ejder meyvesini televizyonda gördüklerini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
-
5
5
|
25
"Bir televizyon programında gördük araştırması yaptık, şimdi hasadını yapıyoruz. Bu meyveye bizi asıl çeken ise dış pazarı oldu. Çok büyük meblağlardan bahsediliyor. Tabii ki yolun daha başındayız. Şu an zaten ürettiğimiz meyveyi iç piyasaya sunuyoruz. Dalındaki bütün meyveler satılmış durumda"
-
6
6
|
25
Karaşahin, ilk etapta kendi çabalarıyla bin 200 metrekare alanda üretime başladıklarını dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:
-
7
7
|
25
"Tarım il ve ilçe müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu. İkinci seramızı olan bin metrekarelik yeri de devlet desteğiyle yaptık. Orası daha yeni olduğu için meyve üretimi başlamadı. İnşallah seneye 2 bin 200 metrekarelik alanın hepsinden hasat yapacağız"
-
8
8
|
25
Karaşahin, bahçeden bu yıl 2 bine yakın ürün almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Türkçe öğretmeni olan üretici Çiğdem Karaşahin ise televizyonda izledikleri programda en çok ilgilerini ejder meyvesinin çektiğini belirterek, bunun üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.
-
9
9
|
25
Meyvenin Adana’da sera şartlarında yetişmesinin uygun olduğunu öğrendiklerini ifade eden Karaşahin, şöyle devam etti:
-
10
10
|
25
"Bakımı diğer seralara göre biraz daha kolay. Saatlerce uğraştıran bir bakımı yok. Zemindeki otu temizliyoruz. Bitkinin haftada bir sulaması var. Onu da zaten damlama sistemiyle yapıyoruz. Yılda iki defada budanması var. Meyveyi tutturmak için budama dönemi de çok önemli. Paketlemesini de tek tek yapıyoruz. Böylelikle zedelenme olasılığını aza indirgemiş oluyoruz. Her birini plastik kutular içerisine yerleştiriyoruz"
-
11
-
12
12
|
25
DEKAR BAŞINA MALİYETİ 55 TL, TANESİ 15 TL
Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde oturan Mahmut Yüksel, 3 yıl önce 6 dekar alanda ejder meyvesi üretimi için çalışmalara başladı.
-
13
13
|
25
Oluşturduğu bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri mahalleliye ikram eden Mahmut Yüksel, ikinci yıl ise ürünleri süpermarketlere satmaya başladı.
-
14
14
|
25
Bu yıl bahçenin 3 dekarından ürün alan Yüksel, 800 adet ejder meyvesi hasat etti ve tanesini 15 liradan süpermarketler ve pazarlara sattı.
-
15
15
|
25
Her bir dekardan 4 hasat periyodu boyunca toplam 6 bin meyve elde edilmesi ve toplam hasat dönemi boyunca yaklaşık 25 bin ejder meyvesi elde edilmesi planlanıyor.
-
16
16
|
25
Üretici Mahmut Yüksel, ejder meyvesi üretimi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
-
17
17
|
25
İlk bahçemizi 2015'te oluşturduk, 2016'da ilk hasadımızı yaptık ve dekardan 70 bin lira kazandık. Bu yılın ilk hasadını yaptık. Tanesini kalite ve iriliğine göre 14-15 lira arasında veriyoruz. Bu işi yapmak isteyenler için örtü altı ve fidan maliyetiyle dekar olarak 55 bin lira gibi bir maliyeti var.
-
18
18
|
25
Dekara 680 ile 720 fidan dikiliyor. İşçiliği çok kolay olan bu ürün haftada 1 gün işi var, o da sulama. Gübre ve ilaçlaması yok, tamamen organik yetişiyor. 1 dekardan hasat ortalama 4 peridotta tamamlanıyor. İlk hasatta 700, ikicisinde bin 200, üçüncü periyotta 2 bin, son periyotta ise 2 bin 500 civarında hasat yapıyoruz. Hava sıcaklığına göre değişiyor. Dekardan ortalama 4 periyotta yaklaşık 6 bin meyve toplanıyor.
-
19
19
|
25
"ÜRETİMDEN, ÜRÜNLERDEN MEMNUNUZ"
Mahmut Yüksel'in damadı 39 yaşındaki Özgür Bilgili, şöyle konuştu:
-
20
20
|
25
"2 yıldır bu işi yapıyoruz. Üretimden, ürünlerden memnunuz. Sebze üreticisiyim, getirisi tatmin etmiyor. Bu yüzden değişik ürünlere yöneldik. Satışta bir problemimiz yok. Ülkemize, bölgemize yeni bir meyve kazandırdık. Bundan dolayı memnunuz. Diğer üretici arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Tanesini toptan 15 liraya satıyoruz"
-
21
21
|
25
Mahmut Yüksel'in kızı 36 yaşındaki Pınar Bilgili, fazla işçiliği olamayan üründen çok memnun olduklarını vurguladı.
-
22
22
|
25
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de şöyle dedi:
-
23
23
|
25
"Gazipaşa'da ejder meyvesi üretimi 3 yıl önce başladı ve ilçe adına umut verici bir çalışma oldu. Özellikle tropikal meyvelerde ürün çeşitliliğini artırmak önemli. İlk hasadı yapılıyor, örtü altında daha verimli ve gübresiz tropikal bir ürün. Çiftçilerimizi kutluyorum. İlçemize yenilik getiren tüm üreticilerin yanında olacağız ve destek vereceğiz"
-
24
24
|
25
6'ncı sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Bilgili ise bahçeden her gün bir tane ejder meyvesi yediğini anlattı.
-
25