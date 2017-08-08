İŞ-YAŞAM

Ejder meyvesini televizyonda görüp, Adana'da yetiştirdiler

21 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:22 AA

Adana'da iki kuzen, bir televizyon programından görüp ektikleri ejder meyvesi olarak bilinen pitahayadan ilk ürünü aldı

  • 1 Ejder meyvesini televizyonda görüp, Adana'da yetiştirdiler
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    Adana’da iki kuzen, bir televizyon programında gördükten sonra kurdukları ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinde hasada başladı.

  • 2 Ejder meyvesini televizyonda görüp, Adana'da yetiştirdiler
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    Anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyve, Çukurova'da son dönemlerde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlandı.

  • 3 Ejder meyvesini televizyonda görüp, Adana'da yetiştirdiler
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    Adana'da da bu meyvenin dikimini yapan Harun Karaşahin ve kuzeni Çiğdem Karaşahin de ilk ürünlerini almayı başardı.

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  • 4 Ejder meyvesini televizyonda görüp, Adana'da yetiştirdiler
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    Adana'da da bu meyvenin dikimini yapan Harun Karaşahin ve kuzeni Çiğdem Karaşahin de ilk ürünlerini almayı başardı. Elektronik teknikeri olan üretici Harun Karaşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılının aralık ayında ejder meyvesini televizyonda gördüklerini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

  • 5 Ejder meyvesini televizyonda görüp, Adana'da yetiştirdiler
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    "Bir televizyon programında gördük araştırması yaptık, şimdi hasadını yapıyoruz. Bu meyveye bizi asıl çeken ise dış pazarı oldu. Çok büyük meblağlardan bahsediliyor. Tabii ki yolun daha başındayız. Şu an zaten ürettiğimiz meyveyi iç piyasaya sunuyoruz. Dalındaki bütün meyveler satılmış durumda"

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YORUMLAR 7
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 09:18
    Belçika'da bir manavdan aldım 1 Euro
  • Misafir 23 Temmuz 2017 Pazar 22:01
    hiç bir tadı yokkk türkide tropikal meyva tutmazzzzzz
  • Misafir 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
    YENİLİK HER ZAMAN TUTMAZ TUTARSA DA İŞTE BÖYLE İHYA EDER
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