İŞ-YAŞAM

Muğlalı çiftçinin alternatif ürün umudu: Ejder meyvesi

21 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:22 AA

Narenciye ve sebze üretimine alternatif olarak tercih edilen tropikal 'ejder meyvesi' çiftçiye umut oldu

  • 1 Muğlalı çiftçinin alternatif ürün umudu: Ejder meyvesi
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    Muğla'nın Ortaca ilçesinde alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, yaklaşık bir buçuk yıllık hazırlığın ardından hasadına başlanan ejder meyvesinin (pitahaya) tanesi 10 ila 14 lira arasında alıcı buluyor.

  • 2 Muğlalı çiftçinin alternatif ürün umudu: Ejder meyvesi
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    Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor.

  • 3 Muğlalı çiftçinin alternatif ürün umudu: Ejder meyvesi
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    Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi 10 ila 14 lira arasında satışa sunuluyor.

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  • 4 Muğlalı çiftçinin alternatif ürün umudu: Ejder meyvesi
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    Ortacalı üretici Emine Bulut, 2015 yılı sonunda internette gördüğü ürünün çok ilgisini çektiğini ve 30 direklik bitki ile işe başladıklarını söyledi. Bulut, "Daha sonra fidan takviyesi yaparak çoğalttık ve 2 dönüme tamamladık. Daha önce domates ekiyorduk. İlaç, gübre masrafımız çok oluyordu.

  • 5 Muğlalı çiftçinin alternatif ürün umudu: Ejder meyvesi
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    Her zaman da ihracat sorunu var. Bu meyve masrafsız sadece doğal mal gübresi veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz o yüzden bu meyveyi tercih ettik. Toplaması çok basit başka hiçbir işçiliği yok. Sadece suyunu ayarlıyoruz. Suyu az istiyor.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 09:18
    Belçika'da bir manavdan aldım 1 Euro
  • Misafir 23 Temmuz 2017 Pazar 22:01
    hiç bir tadı yokkk türkide tropikal meyva tutmazzzzzz
  • Misafir 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
    YENİLİK HER ZAMAN TUTMAZ TUTARSA DA İŞTE BÖYLE İHYA EDER
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