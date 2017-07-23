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İŞ-YAŞAM

Bakan Fakıbaba'dan 'kurbanlık fiyatlarıyla' ilgili önemli açıklama

Kurbanlık hayvan fiyatlarını kontrol edeceklerini belirten Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üretici ve tüketici arasındaki dengeyi kuracaklarını söyledi. Fakıbaba, “Yetiştirici çoban arkadaşım emek verirken, birileri parasına güvenip stok yapacak. Gariban adam ezilecek. Yok öyle bir şey. Stokçulukla bedavadan para kazanmak yok” dedi

23 Temmuz 2017 Pazar, 09:48:28 Güncelleme: 11:11:46

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık fiyatlarını artırarak havadan para kazanmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, “Stokçuluk yaparak bedavadan para kazanmak yok” diyen Fakıbaba, dün Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı. Fakıbaba, üretici ve tüketici arasındaki dengeyi kuracaklarını belirtirken, “Yetiştirici, çoban arkadaşım emek verirken, birileri parasının varlığına güvenip stok yapacak, ondan sonra gariban adam da ezilecek, yok öyle bir şey. Bu Fakıbaba’nın kitabında yazmaz, stokçuluk yaparak bedavadan para kazanmak yok” diye konuştu.

‘KOLUMUZU DEĞİL CANIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ’

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kendisine, “Fakir fukaraya gerekli desteği vereceksin Fakıbaba” dediğini belirterek, “Kurbanlık fiyatlarını rahatlatmak için kolumuzu değil, vücudumuzu, canımızı ortaya koyacağız.

Yeter ki hem üreticimiz hem tüketicimiz kazansın. Havadan para kazanmak isteyenler, hayal kırıklığına uğrayacak, buna müsaade etmeyeceğiz” dedi. Stok yaparak vatandaşı zor durumda bırakanların malının elinde kalacağını vurgulayan Fakıbaba, tüketici hak ettiği fiyata ürün alırken, üreticinin de kazanacağını söyledi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 8 dakika önce
    Nasıl yapacaksın, onu da bir söylesen!
  • Misafir 9 dakika önce
    İNANALIM MI?
  • Misafir 10 dakika önce
    bunu nasil yapacaklar
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