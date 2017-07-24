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Halkbank'ta genel müdür yardımcıları değişti

Halkbank'ta 6 genel müdür yardımcısı görevden alındı, Hakan Atilla ve Ali Ulvi Sargon, Genel Müdürlük emrine alındı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:27:11 Güncelleme: 09:31:06 Reuters

Halkbank yönetim kurulu bankanın yönetim yapısında değişikliğe giderek altı genel müdürü görevden aldı, ayrıca ABD'de tutuklu bulunan Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve Teftiş Kurulu Başkanı Ulvi Sargon'u ise genel müdürlük emrine aldı.

Bankanın cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre boş bulunan genel müdür yardımcılıklarına Hasan Tuncay, Levend Torusdağ, Mustafa Çödek, Yusuf Duran Ocak, Ergin Kaya, Hakan Eryılmaz ile Metin Köstek atandı.  

Teftiş kurulu başkanlığına ise Kadir Yaylak atandı.

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