Lüks yat üretiminde dünya markası haline gelen Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar onlarca ülkeden yat siparişi alıyor.

Antalya Serbest Bölgesi'nde, Türk mühendislerinin tasarımı, dizaynı ve işçilerinin de emeğiyle 10 metrelikten 63 metreliğe kadar lüks yatlar üretiliyor. Bölge içinde faaliyet gösteren 23'ü yabancı sermayeli toplam 55 yat firması, İtalya'dan İngiltere, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar onlarca ülkeden yat siparişi alıyor. Ağırlıklı sipariş üzerine yapılan yatların yüzde 95'i yurt dışına satılıyor.

Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılının ilk 6 ayında 13 yatın tamamlanarak sahibine teslim edildiğini belirterek, "Bu yatların 5'i Katar'a, diğerleri de Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edildi. Halen deneme testleri devam eden yatlarımız da var. Yılın tamamında toplam 20- 25 yatın tamamlanarak denize indirilmesi hedefleniyor." dedi.

Teslimatı yapılan 13 yatın boyunun 15 ila 53 metre arasında değiştiğini kaydeden Gürses, bu yatların toplam satış değerinin de yaklaşık 53 milyon dolar olduğunu bildirdi.

17 YILDA 382 YAT TAMAMLANDI

Antalya Serbest Bölge'de yat yapım faaliyetlerinin 2000 yılında başladığını anımsatan Gürses, bölgede 17 yılda toplam 382 adet yatın tamamlanarak sahibine teslim edildiğini dile getirdi.

Gürses, dünyanın her tarafına yat gönderildiğini, ağırlıklı İtalya, İngiltere, Hollanda, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye lüks yat üretiminde dünyada İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü sıraya kadar yükseldi. Bölgemiz dünyada en önemli yat üretim merkezlerinden biri haline geldi. 50 metrenin üzerinde büyük ölçekte yatlar da yapılıyor. Bu, dünyanın her yerinde yapılmaz ama talep ve beklenti arttı. Biz artık çıtayı biraz daha yükseltip, daha da büyük boylarda yatları yapmak istiyoruz. Bunun için ciddi bir altyapı çalışması yapacağız.

85- 90 metreye kadar yatların denize indirilmesi ve karaya çekilmesi için proje çalışmamız nihai aşamaya geldi. Büyük bir olasılıkla yatların karadan denize, denizden de karaya çıkartılmasında yüzer havuz sistemini getireceğiz. Kısmet olursa bir yıl içinde yatırımlarımız tamamlanacak. O zaman yatların bakım-onarım için Antalya'ya gelmesine büyük katkı sağlanacak."

YAT BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ DE VERGİ İSTİSNASINA GİRDİ

Serbest bölgede yat bakım onarım faaliyetlerine de kurumlar ve gelir vergisi istisnası getirildiğini anımsatan Gürses, "Daha önce yat üretimi için kurumlar ve gelir vergisi istisnası vardı, fakat bakım onarım faaliyetlerinde bu istisna yoktu. Üretim ve bakım onarım faaliyetlerinde hesapların ayrı tutulması, fiziksel olarak ayrı binada yapılması gibi bu durum firmalara bir takım zorluklar getiriyordu. Şimdi bütün bu zorlukların önüne geçilmiş oldu. Akdeniz çanağında bakım onarım için ciddi bir potansiyel var. Bakım-onarım faaliyetlerinin getirisi de çok yüksek, ayrıca bakım-onarım 2- 3 aylık kısa sürede yapılabiliyor." diye konuştu.

Rıhtımda bağlama kapasitesini artırmak için de çalıştıklarını kaydeden Gürses, "Serbest Bölge'de bazı firmalar seri imalata başladı. Seri imalat için gelmek isteyen yatırımcılar da var. Bu yatırımcılara hitap etmek için yat bağlama rıhtımını 120 metreden 250 metreye çıkaracağız." dedi.

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