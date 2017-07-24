30 bin çiftçiye finansal eğitim

Visa Türkiye, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği’nin oluşturduğu Yürütme Kurulu ve Türkiye’deki 22 bankanın desteği ile sürdürülen proje kapsamında çiftçi segmenti hayata geçirildi. Ocak ayından bu yana 31 ilde 176 köy ziyaret edilerek 13 binin üzerinde çiftçiye birebir eğitim verildi. 2017 sonuna kadar ise 35 ilde 30 bin çiftçiye erişilmesi hedefleniyor.

Paramı Yönetebiliyorum’la gençlere yönelik edindikleri 8 yıllık bilgi birikimi ve deneyimden faydalanarak, çiftçilere ve tarım sektörü çalışanlarına bütçe disiplini kazandırmayı hedeflediklerini belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, şunları söyledi:

“Çiftçilerin ve tarım çalışanlarının bireylerden farklı olarak hasat dönemleri doğrultusunda sıklıkla bir yıla yayılan bir matematik problemi var. Aylık düzenli gelirlerinin olmaması, gelir-gider hesaplamasının uzun vadeli yapılması gereği, borçlanma ve riske karşı korunma gibi konular bunun temelini oluşturuyor. Biz de bu konuların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Paramı Yönetebiliyorum projesine çiftçi segmentini dahil ettik. İçerik bu segmentin ihtiyaçlarına özel hazırlandı. Eğitimler ağırlıklı olarak tarım konusunda uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Hedefimiz erişimimizi katlayarak büyütmek ve yıl sonuna kadar 30 bin çiftçiye ulaşmak.”

HATAY'DA BAŞLADI

İlk eğitimlerin Hatay’a bağlı 20 köyde gerçekleştirildiğini kaydeden Merve Tezel, eğitimlerin etkisini ölçümlemek için bu bölgede eğitim alan ve almayan çiftçiler ile bir araştırma yapıldığını söyledi.

Çalışmanın eğitimlerin olumlu sonuçlarını ortaya koyduğunu belirten Tezel “Eğitim alan çiftçilerin yüzde 46’sı harcamalarını biliyor, takip ediyor. Eğitim almayan çiftçilerin ise yüzde 17’si harcamalarına hakim olduğunu belirtiyor. Bu bizim için önemli bir gösterge, çünkü çiftçilerin uzun dönemli bütçe yapmaları gerekiyor ve bunun en önemli şartı da harcamaları düzenli takip etmek. Tasarrufa baktığımızda ise, eğitim alan çiftçilerin yüzde 87’si önümüzdeki dönemde tasarruf etmeyi umduğunu söylüyor, bu oran eğitim almayanlarda yüzde 31 seviyesinde kalıyor. Yani eğitim alanlarda tasarruf yapma eğiliminin, almayanlara göre yaklaşık 2 kat fazla olduğunu görüyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da “Çiftçilere verilen eğitimler ürünün kendilerinden satın alınmasından sonraki ve önceki finansal sürecin doğru yönetilmesine, ürünün ekiminden hasat zamanına kadar olan sürecin genel bir çerçevesinin çizilmesine ve para kazanma, biriktirme, yatırım ve bütçeleme sürecinin bir bütün olarak görülmesine katkı sağlıyor. Kredi kullanımındaki bilinçlenme ve sağlıklı kredibilite algısı çiftçiler için önem arz ediyor. Bütünü okuyabilen tarımsal ve finansal okuryazar çiftçiler böylelikle daha bilinçli ve farkında bireyler olarak ekonomiye katılım gösterecek." dedi.