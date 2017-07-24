Marshall, geçtiğimiz günlerde solvent bazlı ürünlerinin üretimini yurtdışına taşıyacağını duyurmuş, ancak hangi ülke olduğunu açıklamamıştı. Bugün KAP'a yapılan açıklamada bu ülkenin Yunanistan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin 21.07.2017 tarihinde duyurduğu "Solvent üretimimizin yurtdışına taşınması kararı hakkında" başlıklı özel durum açıklamasında belirtilen yurtdışında faaliyetine devam eden başka bir Akzo Nobel firmasına, Akzo Nobel / Yunanistan olarak karar verilmiştir." denildi.

TOPLAM ÜRETİMİN YÜZDE 15'İ

Marshall'ın su bazlı ürünlerinin üretimi yüzde 85 oranında iken solvent bazlı üretim yüzde 15 dolayında bulunuyor. Dolayısıyla yurtdışına gidecek üretim şirketin toplam üretiminin yüzde 15'ine denk gelecek.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada solvent üretiminin yurtdışına taşınması ile ilgili olarak 'stratejik gerekçeler' ifadesini kullanmıştı.

Marshall Yunanistan

Marshall akzo Nobel

Akzo Nobel

Marshall