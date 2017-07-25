Multinet Up'ın yeni CEO'su Demirhan Şener oldu

Beş yıldır Multinet Up’ta çeşitli kademelerde görev yapan ve şirket iştiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olan Demirhan Şener son dönemde Multinet Up’ta Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevine ek olarak Satış ve Pazarlama fonksiyonlarının orkestrasyonu ve Multinet inventiv’in Genel Müdürlüğü görevlerinden sorumluydu.

Şirketin hızlı büyümesinde katkıları olan Yusuf Ziya Gündüz ise Multinet Up’ın bağlı olduğu Fransız kökenli uluslararası Up Group’un global akaryakıt çözümünün liderliğini üstlenerek aynı zamanda Up Group Yunanistan’ın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

DEMİRHAN ŞENER KİMDİR?

Lisans eğitimini 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında Arçelik Bilgi Sistemleri bünyesinde başlayarak 2003 yılına kadar çeşitli yöneticilik pozisyonlarda görev aldı.

2003 yılında Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’ye Sistem Geliştirme Müdürü olarak katıldı. 2005-2012 yılları arasında Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) olarak sürdürdüğü görevinde, şirketin dijital dönüşümünü yürüttü. 2012 Aralık ayında Multinet Up'a Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak katıldı.

Multinet Up Demirhan Şener

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