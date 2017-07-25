domates, domates yasağı Rusya
İŞ-YAŞAM

Rusya, Türkiye'ye yönelik domates yasağının kaldırılmasına ilişkin görüşme için tarih verdi

Domates yasağı 18 Ağustos'ta görüşülecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasıyla ilgili ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini açıkladı

25 Temmuz 2017 Salı, 10:14:34 Güncelleme: 10:42:03

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates ithalatı yasağında önemli bir gelişme yaşandı.

Sputnik'in haberine göre Dvorkoviç, "En yakındaki görüşmeler, 18 Ağustos'ta İzmir'de yapılacak. Oraya bu konuyu (Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasını) müzakere etmeleri için bir heyet göndereceğiz. Sonuçlarına göre değerlendirme yapacağız" dedi.

'YASAĞIN KALDIRIP KALDIRILMAYACAĞINI SÖYLEMEK İÇİN ERKEN'

"Yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını söylemek için henüz erken" diye devam eden Dvorkoviç, "Fakat İzmir'deki, bu konu hakkında yapılan ilk kapsamlı görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç ayrıca, İzmir'deki görüşmelerde enerji ve sanayi alanındaki işbirliğinin de ele alınacağını söyledi.

Rusya, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir uçağını düşürmesi ardından Türkiye'den domates de dahil olmak üzere bir dizi tarım ürününün alımını durdurmuştu. Diğer ürünlere yönelik yasaklar aşamalı olarak bir süre sonra kaldırılsa da domatese ilişkin yasak hala devam ediyor.

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  • domates rusya
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YORUMLAR 5
  • Misafir 47 dakika önce
    hindistana gönderelim
  • Misafir 14 dakika önce
    İsterseniz Hindistan bize yollasın, dünya ikinci büyük domates üreticisi kendileri
  • Misafir 48 dakika önce
    Türkiye ve Rusya iliskileri dahada güvenli bir gelecege Dogru ilrleyecek, Insallah. ABD ve AB,nin iki yüzlü ve hain siysetinden kurtulmamiz lazim, yoksa bu Ülke hicbir Zaman özgür olamiyacaktir.
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