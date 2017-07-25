Hayaller kuluçkadan çıkmaya hazır

Geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Hamdi Ulukaya, hayallerini ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen Türk genç girişimcilerle bizzat ilgilendi. Ulukaya her fırsatta katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak onlara bir girişimcinin “mutlaka” ve “asla” larını aktardı.

Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Girişimcilik, şu dünyada iyilik namına bir şeyler yapabilmek için inanılmaz bir güç kaynağı; Chobani'deki yolculuğumdan öğrendiğim en önemli şeylerden biri bu. Bizim HUG'daki amacımız işte o gücü harekete geçirmek, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç girişimcilerin potansiyelini ve tutkusunu su yüzeyine çıkarmak. Geçtiğimiz ay boyunca bu muhteşem startup'ları ve girişimci adaylarını Amerika'da ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Onlar artık Chobani ailesinin birer üyesi. Şimdi Türkiye'de ve hatta dünyada fark yaratmak üzere bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculuğun onları nereye taşıyacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

NYU’da eğitim aldılar, MIT ve Cambridge’e gittiler, Google’ı ziyaret ettiler

İstanbul’daki hazırlık programının ardından HUG’ın ABD’deki eğitim kampına katılan girişimciler, bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katıldılar. Genç girişimciler, eğitimlerinin bir kısmını New York Üniversitesi’nde görürken Boston’a yaptıkları ziyarette MIT laboratuvarlarını ve Cambridge İnovasyon Merkezi’ni gezme fırsatı buldular.

Program katılımcıları aynı zamanda Google’ın New York’taki ofisini ve Grand Central Tech, Barclays Accelerator, Venture for America gibi startup destek organizasyonları ile Kickstarter gibi başarılı startup’ları ziyaret ettiler.

Girişimci adaylarına kültürel etkileşim fırsatı

HUG tarafından hazırlanan programda, girişimcilerin zengin ve etkili bir kültürel etkileşim deneyimi edinmelerine özel bir önem verildi. Program kapsamında genç girişimciler Central Park’ta piknik, MoMA ve Metropolitan müze gezileri ve Broadway’de müzikal izleme gibi New York’a özgü pek çok deneyim de yaşadılar.

HUG’ın genç girişimcileri, ABD’deki üç haftalık kamp süresince girişimciliği A’dan Z’ye deneyimleyebilecekleri yoğun bir program izlediler. Zaman zaman farklı eğitimler almak üzere girişimciler ve start-uplar olarak ikiye ayrıldılar. Her birine kendi iş fikirlerine uygun mentorler atanan katılımcılar, ayrıca Chobani’nin alanında uzman ekipleri ile marka yaratmak, pazarlama, sosyal medya, yaratıcılık, müşteri ilişkileri, ortaklıklar gibi pek çok konuda atölyeler yaptılar.

Genç girişimciler, program kapsamında aynı zamanda Chobani’nin kuruluş hikayesine yakından tanıklık etmek üzere Norwich’te bulunan Chobani üretim tesislerini ziyaret ettiler ve fabrikadaki deneyimli çalışanlarla girişimcilik, şirket kültürü ve sosyal fayda üzerine sohbet ettiler.

Hamdi Ulukaya Girişimi