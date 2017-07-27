Arap turist Trabzon'a akın ediyor

Körfez ülkelerinden gelen turistler, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni adeta mesken tutuyorlar. İklim şartları, doğal güzellikler, direkt uçuş ve yatırım imkanı Trabzon'u tercih etmelerindeki sebepler arasında gösterilirken, gelen turistlerin yüzde 95'inin memnun olarak ayrıldığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, Arapların kendilerine en yakın gördüğü coğrafyanın Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi çok seviyorlar. Özellikle de Trabzon iklliminin yağışlı olması ve direkt uçuşların yapılması, onları cezbeden en önemli unsurların başında geliyor.

Araplar kendilerinde olmayanı burada buluyorlar. Devamlı sıcak bir coğrafyada yaşadıkları için buraya özlem duyuyorlar. Yağmur yağdığı zaman şemsiye bile kullanmak istemiyorlar, ıslanmayı seviyorlar. Aynı zamanda, dini açıdan da Türkiye'de oldukça rahat hissediyorlar" dedi.

"OTELLERİN NEREDEYSE YÜZDE 95'İ DOLDU"

Toktaş, "Otellerde ciddi boyutta doluluk yaşanıyor. Bu doluluk Doğu Karadeniz'de, özellikle de Trabzon'da Haziran ayında başlayıp, Eylül başına kadar devam eder. Ağustos ayında ise yüzde 85, yüzde 95'lere kadar çıkar. Şu anda da öyle bir dönemdeyiz ki, hem otellerde yoğunluk var, hem de fiyatlar bu aylarda oldukça yüksek olmasına rağmen hala Trabzon'a rağbet var." dedi.

Trabzon'da son 10 yıldır böyle bir durumun yaşandığını belirten Toktaş, "Trabzon dışındaki bölgelerimize de ilgi büyük ama istediğimiz düzeyde değil. Amacımız, Trabzon'daki yığılmaları biraz dağıtıp, Orta Karadeniz Bölgesi'ne kaydırmak. Şu an hedefimiz bu yönde. Valilik ve belediyelerimizle bu konu hakkında çalışmalar yapıyoruz. Çünkü, bir süre sonra yaylalarda ve şehirde oluşan yoğunluk turistin geri çekilmesine, sıkılmasına yol açabilir O yüzden Orta Karadeniz'e de yayılmak istiyoruz. Zaten bazı şirketler, tur programlarına Orta Karadeniz'i de koymaya başladılar. Trabzon'a direkt uçuşlar var, ulaşım kolay ama Orta Karadeniz bu kadar kolay değil, orada charter uçuşlar var ve Araplar charter uçuşlardan sıkılıyorlar. Rotanın Orta Karadeniz'e de kayması gerek." dedi.

"OTEL VE AVM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

Toktaş, Arapların Türkiye'ye sadece tatil amaçlı değil, yatırım amaçlı olarak da geldiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşaat alanlarında çok büyük yatırımları var ama bunun yanı sıra, AVM ve otel yapımı konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Buranın doğasını çok seviyorlar. O yüzden bu bölgenin yatırım için elverişli olacağını, iyi gelir elde edebileceklerini biliyorlar.

Aslında 'Özellikle doğa için geliyorlar'da diyebiliriz. Doğamız bizim buradaki tek sermayemiz. Biz doğadan para kazanıyor, doğamızı satıyoruz. Eğer ki ağaçları gereksiz yere kesip, gereksiz inşaalar yapmaya başlarsak, tüm sermayemizi işte o zaman kaybederiz." dedi.

"HER YIL 400-500 KONUT ALIYORLAR"

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da, Arap turistlerin Trabzon'u tercih etmesindeki etkenlerin doğal güzellikler, iklim şartları, yatırım alanları ve bunlara ek olarak da sağlık turizmi olduğunu belirtiyor.

Ayvazoğlu, "Körfez ülkelerinden gelen turistler Türkiye'de çok rahat. Burası doğal harikalarla dolu bir yer. Körfez ülkelerinden Trabzon'a yapılan uçuşlar, Avrupa'dan Trabzon'a yapılan uçuşlardan daha fazla. Direkt uçuşların olması da çok önemli bir etken. Trabzon bölgeye hizmet eden bir şehir. Araplar da bunun farkında. O yüzden Trabzon'a yatırım yapmayı çok seviyorlar.

2014 yılından bu yana her yıl 400-500 konut alımı yapıyorlar. Şu anda da bir grup Arap yatırımcı Sheraton Hotel üzerinde bir çalışma yürütüyor. Yomra başta olmak üzere Araklı, Beşikdüzü ve şehir merkezi Araplar tarafından yatırımda yoğun ilgi gören yerler." dedi.

"TRABZON HAVASI ALMAYA GELİYORLAR"

Öte yandan Ayvazoğlu, Körfez ülkelerinden sağlık turizmi için de geldiklerini belirterek, "Çöl bölgesinden gelenler, Riyad'dan gelenler Trabzon'un yüksek yaylalarına çıkıp, temiz hava alıyorlar. Çünkü çöllerden gelen kumlar üst solunum yollarını tıkamış durumda. Buraya geldikleri zaman da temiz havayı çekmeden gidemiyorlar." dedi.

"ARAÇ KALMADI"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise, Arap turistin Trabzon'a yönelmesindeki en büyük etkenin doğal güzellikler olduğunu belirterek, "Araplar Trabzon'a en başta doğal güzellikler için geliyorlar diyebilirim. Daha sonra misafirperverlik, kolay uçuş imkanı, ucuzluk ve alışveriş geliyor. Karadeniz Bölgesi olarak yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleri ve fuarların da etkisini yok saymamak gerek. Bizim bir sloganımız var, 'Karadeniz'de bir hafta yaşayan, cennette acemilik çekmez' bu sloganın da büyük etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yoğunluğun 15 Eylül'e kadar devam edeceğini ifade eden, Hacisalihoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Uzungöl ve şehir merkezimizdeki otellerimizde doluluk yüzde 75 yüzde 80 oranında. Otellerin yanı sıra şu anda Trabzon'da araç bulmak mümkün değil. Rent a car'larda araç kalmadı. Turistler büyük ilgi gösteriyor. Artvin'den başlayıp, Samsun'a kadar tüm Karadeniz'i geziyorlar. Alışveriş yapmayı da çok seviyorlar. Burada birçok ünlü markanın mağazasının bulunduğu AVM'ler mevcut, Arap turistler buralara gelerek para harcamaya bayılıyorlar.

Son dönemlerde Trabzon hasır bileziğine olan ilgileri de arttı. Çoğu Arap hasır bilezik ve yöresel kıyafetlerden almadan dönmüyor. Trabzon'a gelen Arapların yüzde 95'i memnun olarak ayrılıyor." dedi.

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