İnşaat sektörü temsilcileri Bodrum'un her şeye rağmen güvenli bir liman olduğunu ifade ediyor

Bodrum’da uzun yıllardır proje geliştiren Emrağ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı H. Kadri Amrağ, “Depremin hemen ardından hayatın Bodrum’da normal seyrine dönmesi ile hem mimarisiyle hem kalitesiyle hem de misafirleriyle Bodrum’un çok güçlü ve önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

Depremden kısa süre sonra Bodrum’da hayatın normale döndüğüne dikkat çeken Amrağ, “Bodrum’da yüksek katlı binalar yok. Doğaya uygun ve güçlü yapıları ile Bodrum, depreme karşı güvenli bir liman. Ayrıca büyük markaların da buluşma noktası. Biz de Bodrum’a yürekten inanan yatırımcılardan biriyiz.” dedi.

Bardakçı Koyu’nda 160 milyon Euro’luk yatırımla Rebis Bodrum projesini devreye aldıklarını hatırlatan Amrağ, “Bu projeyle biz de Bodrum’a bir otel kazandırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

HERKES BODRUM MARKASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Yaşanan deprem sebebiyle Yunan adalarındaki can kayıplarına üzüldüklerini ifade eden Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ise “Bu deprem aynı zamanda Bodrum’da mimari planların, güvenlik tedbirlerinin ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Bodrum’da iş yapanların da yatırımlarını ne denli özenli ve ciddiye alarak gerçekleştirdiğini gösterdi.” dedi.

Hem Bodrum Belediyesi’nin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de Bodrum’a gönül veren diğer bütün paydaşların Bodrum markasının oluşması için yıllardır çalıştığını belirten Çağlar, “Bodrum her yıl yurtiçi ve yurtdışında 30’u aşkın turizm fuarında temsil ediliyor. Yurtdışından Bodrum’a direkt uçuşlar yapılması için çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Keza çok ciddi yatırım haberleri duyuyoruz. Biz de Çağdaş Holding olarak 2015’te Bodrum’a ilk Swissotel’i getirmiştik, şimdi ikincisini önümüzdeki sene açıyoruz.” dedi.

VATANDAŞI ETKİLEYEN BİR DURUM YOK

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise hayatın normal seyrinde tatiline, eğlenmeye devam ettiğini belirterek, “Bodrum tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Vatandaşları etkileyen olumsuz hiçbir şey yok. Böyle bir depremde kendini bu kadar hızlı yenileyen şehir yok. Depremin Bodrum’un yapılarına hiçbir zararı olmaması ayrıca Bodrum’un Türkiye’nin en güvenli yeri olduğunu da ortaya koydu.” dedi.

BODRUM LÜKS MARKALARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Yaklaşık 2 yıl önce Mandarin Oriental otelin hizmete girdiği Bodrum’da, dünyanın en büyük film yapım şirketlerinden Amerika, Kaliforniya merkezli Paramount Pictures, Paramount Hotels&Resorts ile yaptığı lisans anlaşması sonrasında dünyadaki ilk otelini açtı. Mauritius, Reunion Adaları, Maldivler gibi lokasyonlarda lüks konseptle hizmet veren LUX’ın Avrupa’daki ve Türkiye’deki ilk tesisi LUX Bodrum Resort&Residences Bodrum’a geldi. Hilton, Kempinski, Swissotel gibi yabancı markaların uzun yıllardır hizmet verdiği Bodrum’da, yatırımcıları Türk olan Voyage, Rixos, Titanic gibi lüks hizmet veren markalar da yer alıyor. Tüm bunların yanında gelecek yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacak olan birçok otel markası bulunuyor. Banyan Tree, Four Seasons, ikinci Swissotel bunlardan bazıları. Keza Fairmont, Bvlgari, Shangri-La, Ritz Carlton, St. Regis ve Armani gibi markalar da Bodrum’da faaliyete geçmeye hazır oteller için yatırımcılarla görüşme halinde.

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