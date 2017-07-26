Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı günden güne artıyor

Körfez ülkelerinden Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı, bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 397 artışla 111 milyon dolardan 552 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekonomideki olumlu gidişat, hükümetin tedbir ve teşvikleri, AB ülkelerinin yanı sıra Körfez, Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'ye ilgisini de artırdı.

Asya ülkelerinin Türkiye'ye yönelik toplam yatırım tutarı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artışla 422 milyon dolardan 936 milyon dolara yükselirken, kıtanın Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesindeki ülkelerden gelen yatırım tutarı yüzde 189 artarak 285 milyon dolardan 824 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde en yüksek artış oranı Körfez ülkelerinden gelen yatırım tutarında görüldü. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarı yüzde 397 artışla 111 milyon dolardan 552 milyon dolara ulaştı.

AB ülkelerinden gelen yatırım girişi bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,3 artışla 1,5 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseldi. Almanya'dan gelen yatırım tutarı bu dönemde 125 milyon dolardan 142 milyon dolara, Hollanda'nın yatırım tutarı 381 milyon dolardan 751 milyon dolara çıktı.

Öte yandan İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik yatırımı 203 milyon dolardan 74 milyon dolara, Avusturya'nın yatırım tutarı ise 247 milyon dolardan 116 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde İspanya başta olmak üzere diğer AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik toplam yatırım tutarı 482 milyon dolardan 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımın yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını İspanya gerçekleştirdi.

YAKINDOĞU VE ORTADOĞU ŞİRKET SAYISINDA AB'Yİ TAKİP EDİYOR

Türkiye'de kurulu toplam 55 bin 370 uluslararası sermayeli şirketin 22 bin 88'i AB ülkesi ortaklı, 19 bin 47'si ise Yakındoğu ve Ortadoğu ülkesi ortaklı şirketlerden oluştu. AB ülkesi ortaklı uluslararası sermayeli şirketler arasında 6 bin 981 şirketle Almanya birinci sırayı aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri yüzde 11,2 artarak 4 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 5 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin sermaye kalemi ise yüzde 85 artarak 3,4 milyar dolara çıkarken, Türkiye'ye giren yatırım tutarı yüzde 65 artarak 3,6 milyar doları buldu.

Yatırım girişinin sektörlere göre tutar dağılımında ilk sırayı mali aracı kuruluşların faaliyetleri aldı. Bu sektördeki yatırım sermaye girişi Ocak-Mayıs 2017 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 600'lük artışla 1 milyar 61 milyon dolara yükseldi. Adı geçen sektörü 810 milyon dolarlık yatırımla "elektrik, gaz, su" sektörü izledi.

Öte yandan söz konusu dönemde 1,5 milyar dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti.

Körfez Ülkeleri

türkiye yatırım