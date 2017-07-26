Uçak yolcuları için öncelik artık kablosuz internet

Yolcuların büyük bir çoğunluğu artık 30 bin fit yükseklikte uçarken de aynı karada sahip oldukları gibi yüksek seviyede bağlanabilirlik ve çevrimiçi hizmetlere erişim hizmetinden yararlanmak istiyor. Yolcuların yüzde 60’ı Wi-Fi kullanımının bir lüks olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldiğini savunuyor. Tüm dünyada uçuş esnasında yüksek kaliteli Wi-Fi deneyimi yaşayan yolcuların çoğunluğu (yüzde 61), havayolu seçimi yaparken belirledikleri önceliklerde Wi-Fi’yı uçuş sırasında sunulan eğlencelere göre daha üst sıralara yerleştiriyor.

Havayolu şirketlerinin tüm pazarlarda Wi-Fi hizmetleri sunmak ya da mevcut Wi-Fi hizmetlerini bir üst seviyeye taşımak için rekabet içinde bulunduğu günümüzde, yolcuların yüksek kaliteli genişbant sunan havayolunu tercih etme şansı bulunuyor ve yakın zamanda bu hizmeti sunmayan şirketlere sırtını dönmesi bekleniyor. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (yüzde 44), internette kesintisiz gezinti yapmalarını sağlayacak bağlanabilirlik hizmetini sunmaması durumunda önümüzdeki bir yıl içerisinde tercih ettikleri havayolu ile uçmaktan vazgeçeceğini söylüyor.

Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi kişisel cihazlarla bağlanabilme özelliği, uçuş esnasında yüksek kaliteli bağlanabilirlik deneyimi yaşamış yolcular için yüzde 40 ile havayolu seçiminde ilk üç değerlendirme kriteri arasına girmiş durumda. Bunun öncesinde yüzde 53 ile bilet fiyatı ve yüzde 44 ile uçuş slotu (koltuk) bulabilmek yer alıyor. Ayrıca daha önce uçuş sırasında Wi-Fi kullanmış olup iş seyahati yapan kesim yüzde 56 oranıyla çevrimiçi kalmanın ve uçuş sırasında da çalışabilmenin müşteri deneyimini büyük ölçüde iyileştirdiğini düşünüyor.

Bu alanda yapılmış en büyük küresel yolcu araştırması olan araştırma, Avrupa, Ortadoğu, Asya Pasifik ve Kuzey ve Latin Amerika'da 18 ülkeden 9 bin havayolu yolcusunun yanıtlarını yansıtıyor.

LÜKS DEĞİL ZORUNLULUK

Inmarsat Avrupa Satış, Gelir ve Uçuş Esnası Hizmetlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Mario Franci sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Uçuş esnasında yüksek kaliteli Wi-Fi hizmeti, insanların uçuş hakkındaki düşüncelerini ve havada geçirdikleri zamanın niteliğini değiştiriyor. Bu süreyi ister çalışmak ister aile ve arkadaşlarla bağlantı kurmak ya da alışveriş ve eğlenceli içeriklere göz atmakla geçiriyor olsunlar, uçuş esnasında genişbant hizmetinin bulunup bulunmaması bir havayolunun tercih edilmesinde önemli bir faktör haline geldi. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Uçun Sırasında Bağlanabilirlik Araştırması, yolcuların düşüncelerini öğrenmek için iyi bir barometre haline geldi. Bu yılki anket, yolcuların yüzde 60'ının uçak içerisinde Wi-Fi kullanımını artık lüks değil bir zorunluluk olarak gördüğünü gösteriyor. Daha fazla insan uçuş esnasında bağlanabilirlik deneyimi yaşadıkça bu oran daha da artacak. Bağlanabilirliğin havayollarına sunduğu fırsatların göz ardı edilemeyeceği çok açık“ diye konuştu.

Türkiye anketinden öne çıkan notlar

• Türkiye’de yolcuların yüzde 55’i uçuş esnasında Wi-Fi kullanımının, karada bulunan tanıdıklarıyla bağlantı kurma imkanı sunduğu için uçak korkusunu azalttığı konusunda hemfikir.

• Türkiye’de uçuş sırasında Wi-Fi deneyimi yaşayan yolcuların yüzde 38’i Wi-Fi kalitesinin zayıf olması durumunda önümüzdeki yıl tercih ettikleri havayolu şirketinden vazgeçeceğini söylüyor.

• Türkiye’de yolcuların yüzde 84’ü uzun mesafe uçuşlarında, yüzde 77’si orta mesafe uçuklarında, yüzde 68’i ise kısa mesafe uçuşlarında uçuş içi bağlanabilirliği için para ödeyebileceklerini söylüyor.