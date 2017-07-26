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SON DAKİKA! ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısı sona erdi. Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda hareket ederek politika faizlerini değiştirmedi ve yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:35:33 Güncelleme: 21:01:12

Fed, geçtiğimiz ay son 11 yılın dördüncü ve bu yılın ikinci faiz artırımını gerçekleştirerek fonlama faizini 1,00-1,25 bandına taşımıştı.

Temmuz toplantısında ise faizler değiştirilmedi.

Fed'in politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor

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