SON DAKİKA! ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı

Fed, geçtiğimiz ay son 11 yılın dördüncü ve bu yılın ikinci faiz artırımını gerçekleştirerek fonlama faizini 1,00-1,25 bandına taşımıştı.
Temmuz toplantısında ise faizler değiştirilmedi.
Fed'in politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor
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