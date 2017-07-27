Godiva, Moğolistan
İŞ-YAŞAM

Godiva Moğolistan'da mağaza açacak

Godiva, eylülde Moğolistan’a açılıyor

Yıldız Holding, 2008 yılında satın aldığı çikolata markası Godiva’yı Moğolistan’a taşıyor. Önümüzdeki yıllarda, ülkede 10 Godiva mağazası açılması hedefleniyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:02:20 Güncelleme: 09:08:01

Farklı büyüklük ve konseptlerde açılması planlanan mağazalar, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’un popüler alışveriş noktalarında çikolata severleri Godiva ile buluşturacak.

YEREL ORTAKLA ANLAŞMA YAPTI

Moğolistan’ın en büyük şirketlerinden Tavan Bogd Group’la imzalanan franchise anlaşmayı değerlendiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Tavan Bogd Group ile başlattığımız yeni girişim, bizi küresel bir marka olma amacımıza bir adım daha yaklaştırdı” diye konuştu. Godiva’nın Moğolistan’daki ilk mağazası eylül ayında, Ulan Batur’daki lüks alışveriş merkezi Shangri-La Mall’da açılacak. Godiva’nın Moğolistan’daki yerel tatları ön plana çıkaracağı belirtildi.

100’den fazla ülkede, 750’yi aşkın mağazası ile faaliyet gösteren Godiva, beş yıl içinde 2 milyar dolarlık marka olmayı hedefliyor.

  • Godiva Moğolistan
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