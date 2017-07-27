Gedik Yatırım'ın Londra'da yatırım kuruluşu alıyor

Konu ile ilgili açıklama KAP'a yapıldı.

Açıklamada, şirketin yatırım stratejileri kapsamında Şubat ayında Londra'da yerleşik bir yatırım kuruluşunun yüzde 51 payının satın alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Söz konusu yurtdışı yatırım kararıyla ilgili olarak taraflar arasında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında ;

1. Birleşik Krallık merkezli ve Londra'da yerleşik bir yatırım kuruluşunun 15 Şubat 2017 tarihli kararda belirtilen yüzde 51 payının satın alınması kararı, yeniden değerlendirilerek yüzde 75 pay oranına çıkarılarak satın alınmasına ,

2. Taraflar arasında Alım Sözleşmesinin 26 Temmuz 2017 tarihi itibariyle imzalanmasına,

3. Londra'da yerleşik Şirketin yüzde 75'i oranındaki paylarının satın alımının Financial Conduct Authority (FCA)'nin onayı doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

4. Yatırım süreciyle ilgili Genel Müdür Murat Tanrıöver'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. "

Gedik Yatırım İngiltere