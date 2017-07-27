Başbakan Binali Yıldırım Alman şirketleriyle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım aralarında Bosch, Siemens, Mercedes gibi büyük firmaların da yer aldığı 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Türkiye'deki toplam ihracatları 10 milyar dolar civarında olan, toplam yatırımları ise yaklaşık 20 milyar euro olan firma temsilcileri ile istişarelerde bulunan Yıldırım, "Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "En az yarım asırdan beri Türkiye'de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir." dedi.

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