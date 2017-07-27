Shell'in CEO'su Ben Van Beurden: Bir sonraki arabam elektrikli olacak

"Bir sonra satın alacağım otomobil elektrikli olacak". Sıradan bir kişi söylese çok da ciddiye alınmasına gerek olmayan bu cümleyi dile getiren dünyanın en büyük petrol şirketinin CEO'su olunca işler değişiyor. Bu cümle fosil yakıtların geleceği konusunda çok ilginç bir duruma işaret ediyor.

Bloomberg Televizyonu'na konuşan Royal Duch Shell'in CEO'su Ben Van Beurden, bugünden itibaren satın alacağı ilk otomobilin ne gazla ne de akaryakıtla çalışacağını söyledi.

Shell sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Van Beurden'in yeni otomobilinin eylül ayında değişeceğini ve bu otomobilin de Mercedes Benz S500e olacağını söyledi. Ayrıca şirketin CFO'su Jessica Uhl'un da halihazırda bir BMW i3 yani elektrikli bir otomobil olduğu öğrenildi.

Dünya ekonomilerinin fosil yakıtlardan elektrik kullanımına doğru evrilmesinin iyi bir şey olduğunu Bloomberg TV'de katıldığı yayında dile getiren Beurden, "Eğer 2 derecelik küresel ısınmadan kaçınmak istiyorsak, daha fazla oranda elektrikli, hidrojen yakıtla ve gazla çalışan otomobil penetrasyonuna ihtiyacımız var" dedi.

Hatırlanacağı gibi İngiltere 2040 yılında dizel ve benzinli araçların satışını yasaklayacağını açıklamıştı ve bu açıklama Fransa'nın küresel çapta 2 derecelik bir ısınmanın altında kalınmasını sağlayacak bir hava kirliliği için benzer bir planı yürürlüğe koyacağını açıklamasından sadece iki hafta sonra gelmişti.

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Volvo ise 2019'dan itibaren sadece elektrikle çalışan veya hibrit araçlar üreteceğini ilan etmişti.

Shell, yenilenebilir enerji ve elektrik üniteleriyle ilgili çalışmalar yapan Yeni Enerjiler bölümüne yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını ilan etmişti.

Bloomberg

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