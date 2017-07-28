İŞ-YAŞAM
Ankara zirvesine hangi Alman şirketleri katıldı?
28 Temmuz 2017 Cuma, 04:33:10 | Güncelleme: 05:33:20
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Türkiye’de yatırımları bulunan Alman şirketlerin üst düzey yöneticileri, Başbakan Yıldırım’la görüşmede yerini aldı. İşte o şirketler ve toplantıya katılan 19 yönetici
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Bosch Otomotiv Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young,
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Siemens Elektrik Elektronik Sağlık Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis,
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Mercedes Otomotiv Türkiye CEO’su Süer Sülün,
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Allianz Sigorta Türkiye CEO’su Aylin Sömersan,
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Metro Grup Türkiye Genel Müdürü Kaan Ünver,
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Türkoğlu Hukuk Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Refik Türkoğlu,
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Thyssen Krupp Türkiye Genel Müdürü Can Yapan,
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Frankfurt Messe Türkiye Genel Müdürü Tayfun Yıldırım,
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Statkraft Türkiye Genel Müdürü Ayşe Filiz Kolat,
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Krone Ticaret Türkiye Genel Müdürü Rıza Akgün,
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Metro Grup Perakende Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan,
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Bosch Türkiye ve Ortadoğu Direktörü Yasin Akdere,
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BASF Türkiye CEO’su Buğra Kavuncu,
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Eczacıbaşı İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Çubukçu,
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PWC Danışmanlık Ülke Başkanı Haluk Yalçın,
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Medya Markt Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım,
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Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin,
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Yapı Kredi Ülke CEO’su Nicole Longo Dente,
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Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Başkanvekili Hüseyin Özhan.