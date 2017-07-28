İŞ-YAŞAM

Ankara zirvesine hangi Alman şirketleri katıldı?

28 Temmuz 2017 Cuma, 04:33:10

  • 1 Ankara zirvesine hangi Alman şirketleri katıldı?
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    Türkiye’de yatırımları bulunan Alman şirketlerin üst düzey yöneticileri, Başbakan Yıldırım’la görüşmede yerini aldı. İşte o şirketler ve toplantıya katılan 19 yönetici

  • 2 Ankara zirvesine hangi Alman şirketleri katıldı?
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    Bosch Otomotiv Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young,

  • 3 Ankara zirvesine hangi Alman şirketleri katıldı?
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    Siemens Elektrik Elektronik Sağlık Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis,

  • 4 Ankara zirvesine hangi Alman şirketleri katıldı?
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    Mercedes Otomotiv Türkiye CEO’su Süer Sülün,

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  • 5 Ankara zirvesine hangi Alman şirketleri katıldı?
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    Allianz Sigorta Türkiye CEO’su Aylin Sömersan,

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