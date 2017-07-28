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Motorine vergi istisnası uygulanan sınır kapılarında değişiklik yapıldı

Motorine vergi istisnası uygulanan sınır kapıları yeniden belirlendi

İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde ÖTV ve KDV istisnası uygulanacak sınır kapıları yeniden belirlendi

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:30:00 Güncelleme: 09:50:42 AA

İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası uygulanacak sınır kapıları yeniden belirlendi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ÖTV ve KDV istisnası Ardahan'ın Çıldır Aktaş, Iğdır'ın Dilucu, Ağrı'nın Gürbulak, Edirne'nin Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule, Van'ın Kapıköy, Artvin'in Sarp kara sınır kapılarında uygulanacak.

Söz konusu istisnaların uygulanacağı deniz sınır kapıları ise şöyle:

"Alsancak (İzmir), Ambarlı (İstanbul), Çeşme (İzmir), Derince (Kocaeli), Giresun, İskenderun (Hatay), Karasu (Sakarya), Kepez (Çanakkale), Mersin, Pendik (İstanbul), Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak"

Öte yandan Çıldır Aktaş, Dilucu, Kapıköy ve Sarp sınır kapıları ile Alsancak, Derince, Giresun, İskenderun, Karasu, Samsun, Trabzon, Yalova ve Zonguldak deniz sınır kapılarında istisna uygulamasına, bu sınır kapılarındaki gümrüklü sahada akaryakıt istasyonlarının kurulması ve güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra başlanacak.

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