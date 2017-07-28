Limak, Rusya Ufa'da otoyol projesi yapacak

Bu proje için kurulan Bashkir Concession Company (BCC) şirketine Rus şirketi VTB Capital ile birlikte ortak olan Limak, aynı zamanda işin müteahhitliğini de üstlenecek.

Otoyol inşaatının 4 yıl sürmesi hedeflenirken işletme süresi ise 25 yıl olacak.

12.5 kilometrelik otoyol projesi, 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşacak. Projenin içinde 1,250 metrelik bir tünel ve toplam uzunluğu 2,600 metreyi bulan köprüler ve viyadükler bulunuyor.

Kapasitesi 22,700 araç/gün olacak olan yol, Ufa şehrini doğu yönünden otobana bağlayacak.

Limak, yolun yapımını Rusya’da halihazırda Rostov Havalimanı’nda ortak olduğu Maraşstroy firması ile birlikte gerçekleştirecek.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, “Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız. Proje, mühendislik açısından oldukça ilgi çekici bir proje.

Otoyol güzergahında hem uzun bir tünel hem de 2,600 metre uzunluğunda köprü ve viyadükler bulunuyor. Aynı zamanda Rusya ile ilişkilerin düzelmesinden sonra Türk müteahhitlik şirketleri tarafından yapılacak olan en büyük iş olma özeliği taşıyor.

Bu projenin hem yatırımının hem de işletmesinin şirketimize verilmesinin iki ülke ilişkilerini daha güçlendireceğine inanıyoruz. Limak olarak gittiğimiz coğrafyalarda kalıcı olmayı hedefleyen bir firmayız. Bu yatırım, kamu-özel yatırım projesi olması açısından da Rusya’da uzun vadede kalıcı olduğumuzun bir göstergesidir”. dedi.

Limak Rusya

Limak Rusya otoyol projesi