Torbalı ovasından dünyaya kurutulmuş domates

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İki parçaya bölünmüş domatesler tuzlanarak güneş altında 6 ya da 7 gün kurumaya bırakıldıktan sonra toplanıp soğuk hava deposuna getiriliyor. Burada Avustralya ve Amerika ile Kanada ve Almanya başta olmak üzere, verilen siparişlere göre bölüm bölüm yurt dışına gönderiliyor. Kurutma işlemi tamamen doğal yollarla yapılıyor.