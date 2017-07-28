İŞ-YAŞAM

Torbalı ovasından dünyaya kurutulmuş domates

28 Temmuz 2017 Cuma, 11:21:34 AA

İzmir'in Torbalı ilçesi, domates kurutmak için açılan sergilerle kırmızı renge büründü. İlçedeki kurutulmuş gıda işleyen 10'a yakın fabrika aracılığı ile Torbalı'dan dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılıyor

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    Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, kurutulmuş domatese ilginin her yıl daha da arttığını, bu alanda ciddi bir pazar oluştuğunu söyledi.

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    Kurutulmuş domates Türk mutfağındaki kullanımın yanı sıra her yıl artan ihracat rakamlarıyla dünya mutfaklarının da vazgeçilmezi noktasına doğru ilerliyor.

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    Yılda 30 bin dekar domatesin ekildiği Torbalı'da bir yanda dev salça fabrikaları bir yanda büyük kurutma seraları yer alıyor. Yurt dışında genellikle meze ve pizza malzemesi olarak kullanılan kuru domates, Torbalı Ovası'nı ihracata açtı. Torbalı Ovası'nda üretilen domateslerin büyük bölümü salçalık olarak kullanılırken, yüzde 40'lık kısmı da kurutuluyor.

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    Kurutulmuş domatesler Avrupa'da, Kanada ve ABD gibi ülkelerde genellikle pizza malzemesi ve meze olarak kullanılıyor. Torbalı'daki birçok fabrika, kurutmalık domates işliyor. Tuzlanmış kuru domateslerin kilosu 2.7 eurodan (yaklaşık 11 TL) ihraç ediliyor. Torbalı'dan yapılan kurutulmuş domates ihracatı yılda 60 bin tonu buluyor.

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    Torbalı ovasında yetiştirilen salçalık domatesler, tarladan toplanarak traktörlere yüklenip kurutma için hazırlanmış alana getiriliyor. Burada, çalışan işçiler tarafından iki parçaya bölünen domatesler, toprak zemin üzerine serilmiş beyaz örtüye diziliyor.

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