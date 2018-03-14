22 | 26

FİYATLARI DA ÇOK YÜKSEK

Projenin yürütücülerinden Prof. Dr. Hamide Gübbük ve BATEM'den Dr. Beyza Biner, ürünlerin özellikleri ve fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi. Bu ilginç meyvelerden passiflora dikildiği ilk yıl ve yılda iki kez meyve veriyor. Olgunlaştığında kırmızıya yakın bir renge bürünerek ağaçtan kendisi düşerek hasadı da çok kolay olan passiflora üreticiden tane olarak 2- 2.5 lira, kilogram olarak da 30 TL'ye satılıyor. İçi kiviyi andıran meyvenin kendine özgü çok özel bir aroması var.