"Avokadonun geçen yıl 2-4 lira olan fiyatı son zamanlarda 8 liraya kadar çıktı. Geçen kış avokadonun yüzde 50'si çiçek açtığı sırada dondu. Ürünümüz eksik oldu ve geçen yıla göre fiyatlar yüzde 40-50 arttı. Bu sene ağaçlar çiçek açtı, çok şükür havalar iyi gidiyor, inşallah yaza taze mahsul bol olur.
"ÜRÜN AZ OLUNCA İTHALAT BAŞLADI"
Sevilgen, son yıllarda ihraç ürünü haline gelen avokadonun bu yıl yeterli miktarda üretilememesi nedeniyle ihracat yapamadıkları gibi ithalat yoluna gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Sevilgen, "Ürünün bu yıl az olması nedeniyle yurt dışından avokado getirmeye başladık. Geçen yıl 20 milyon adet avokado satarken bu rakam bu yıl 15 milyon civarında kaldı" dedi.
İthalatın kendileri açısından sorun olmadığını belirten Sevilgen, "Yurt dışı ürünün bize bir zararı yok. Üretimimiz arttığı zaman tüketim daha da artacaktır. Şu anda 30-40 milyon insan tüketiyor. Bir o kadar da potansiyel var. Zaten Türkiye'ye sadece Alanya'nın yetişme şansı yok" diye konuştu.
Birliğe bağlı 84 kayıtlı üretici bulunduğunu söyleyen Sevilgen, üreticileri birliğe kaydolmaya çağırdı. Sevilgen, "Üreticiler bize destek vermeli. Gelip kaydolmalı, birliği güçlendirmeli. Ne kadar büyürsek sorunları o kadar çabuk çözeriz. Güçlenirsek, derdimizi daha iyi anlatırız. Biz avokadoyu seviyor ve yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'NİN TROPİK BAHÇESİ 'GAZİPAŞA'
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde 2013 yılında, 'Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar' başlıklı proje hazırlandı.
Proje kapsamında 2014 yılında ABD'nin Florida eyaletinden deneme amaçlı passiflora, litchi, pitaya, longan, guava ve mango fidanları getirtildi. Bu fidanlarla, eskiden köy statüsündeki Gazipaşa'nın Macar, Çobanlar ve Yakacık mahallelerindeki çiftçilerin arazilerinde deneme bahçeleri kuruldu.
HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ MEYVELER
Macar mahallesinde Fazıl ve Yusuf Kaya kardeşler ile Yakacık köyünde Yaşar Dağtekin'e ait alanda kurulan deneme amaçlı tropik bahçelerde dikimi yapılan passiflora, litchi, pitaya, guava, longan ve mango, bu yıl ilk meyvelerini verdi. Bu türlerden litchi, passiflora, pitaya ve mangonun az da olsa hasadına başlanıldı.
"Tropikal konuda yetiştirilemez olduğu düşünülen birçok ürün Gazipaşa'da şu anda üniversitemiz, BATEM ve meraklı vatandaşlarımız sayesinde yetiştirilebiliyor. Bir numaralı tropikal ürünümüz muz. Artık muz bizden biri. Bölgemizin en büyük geçim kaynağı muz üretimi. Passiflora, mango, litchi, pitaya gibi yaklaşık 17 tropikal ürün yetiştiriliyor. 6- 7 üründe deneme üretimleri devam ediyor. Gazipaşa tropikal cennet, tropikal meyvenin merkezi diye hareket ediyoruz ve bu konuda 2018'de bir gençlik festivalinin hazırlıklarını yapıyoruz"
BU YIL İLK MEYVELERİNİ VERDİ
2013 yılında başlatılan projede bugün başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten AÜ Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Hamide Gübbük, özellikle meyvecilikle ilgili çalışmalarda uzun süre beklemek gerekirken, bu projede kendilerinin çok şanslı olduğunu dile getirdi. Projenin 6 türle başlatıldığını anlatan Prof. Dr. Gübbük, şu açıklamalarda bulundu:
"Son dönemde de papaya, pitaya gibi türleri görmeye başladık. Ama bizim getirdiğimiz longan, passiflora ve litchinin ileri aşamada yaygınlaşabileceğini düşünüyoruz. Çalışmamızda ilk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada demonstrasyona geçeceğiz. Ön plana çıkan türlerin daha geniş alanlarda yetiştirilmesine öncülük edeceğiz. Ama ilk izlenimlerimize göre 6 türün 6'sı da burada başarılı sonuç verdi"
TÜRKİYE'NİN İLK TROPİKAL BAHÇESİ
Yeni üretimi yapılan bu 6 türün Güney Amerika ve Güney Asya kökenli türler olduğunu belirten Prof. Dr. Gübbük, "Biz bunların fidanlarını Florida'dan getirttik. Türkiye'de kurulmuş ilk tropikal bahçe unvanını kazandı. Verdiğimiz emeğin karşılığını hem maddi hem manevi alacağız. Çünkü üreticilerimiz de arayış içinde. Yeni türler ilk geldiğinde biraz sancılı tarafları olur. Satılamaz, insanlar bu ürünleri bilmez ama öğrenildikçe ilgi artıyor" diye konuştu.
FİYATLARI DA ÇOK YÜKSEK
Projenin yürütücülerinden Prof. Dr. Hamide Gübbük ve BATEM'den Dr. Beyza Biner, ürünlerin özellikleri ve fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi. Bu ilginç meyvelerden passiflora dikildiği ilk yıl ve yılda iki kez meyve veriyor. Olgunlaştığında kırmızıya yakın bir renge bürünerek ağaçtan kendisi düşerek hasadı da çok kolay olan passiflora üreticiden tane olarak 2- 2.5 lira, kilogram olarak da 30 TL'ye satılıyor. İçi kiviyi andıran meyvenin kendine özgü çok özel bir aroması var.
YERLİ MANGO DAHA LEZİZ
Gazipaşa'da üretilen mangolar ise yurtdışından ithal edilenlere göre daha kaliteli ve daha yüksek fiyata alıcı buluyor. Yurtdışından nakil süresi nedeniyle de meyve tam olgunlaşmadan toplandığı için gerçek tadı oluşmuyor. Ancak Gazipaşa'daki mangolar ağaç dalında olgunlaştıktan sonra toplanıp pazara sunuluyor ve gerçek tadı oluşuyor. Burada üretilen mangolar 10 TL ile 30 liraya kadar fiyatlarda alıcı buldu.
LİTCHİNİN KİLOSU 60 LİRA
Litchi ve longan kardeş meyveler olarak anılıyor. Litchinin dışı olgunlaştığında kırmızı renge, longanın ise yeşile dönüşüyor. İkisinin de içi beyaz ve birbirine çok benziyor. Ancak litchi tadı ve görünümüyle longandan daha çok ön plana çıkıyor. Kilogramı ise üreticiden 60-70 TL'ye alıcı buluyor. Bazı marketlerde 3-4'ü 20 TL'ye satılıyor. Görüntü ve tat olarak litchiye benzeyen longan ise Ekim ayına doğru ilk meyvelerini verecek ve fiyatıyla ilgili henüz net bir durum yok.
PİTAYANIN TANESİ 15 LİRA
Kaktüse benzer ağacı ve olgunlaştığında muhteşem bir görüntüye sahip pitaya ise bölgede üreticilerin en çok rağbet ettiği yeni tropikal meyve türü. Çobanlar Köyü'nde ticari üretimini yapan Mehmet Emin Yüksel, 2 dönümlük serada üretimini gerçekleştirdiği pitaya meyvesinin hasadını yapmaya başladı. Tanesi 10-15 liradan alıcı bulan pitayanın meyve kısmı da mor ve beyaz renkleri ve tadıyla büyük ilgi çekiyor. Bir meyvenin ağırlığı ise 450 gramdan başlayıp 1 kiloya kadar çıkıyor.
KAHVEDEN PAPAYAYA KADAR TROPİK BAHÇE
Almanya'dan emekli olduktan sonra Yakacık Mahallesi'ne yerleşen ve burada 15 dönümün üzerinde alanda muz yetiştiren makine mühendisi Yaşar Dağtekin, arazisinde BATEM'e tropik meyve deneme üretimi için yer tahsisi yaptı. Bahçesini tropik meyvelerle donatan Dağtekin, mango, avokado, kahve, papaya, pitaya, passiflora, guava, litchi, longan gibi çok sayıda tropik ürünü bahçesinde yetiştiriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.