İş-Yaşam

Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti

28.07.2017 - 11:24 | Güncelleme: AA

Alanya'da geçen yıl kış aylarında don vuran avokadonun tane fiyatı, arzın yetersiz, talebin yoğun olması nedeniyle 8 liraya kadar yükseldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Sevilgen, "Geçen kış avokadonun yüzde 50'si çiçek açtığı sırada dondu. Ürünümüz eksik oldu ve geçen yıla göre fiyatlar yüzde 40-50 arttı. Bu sene ağaçlar çiçek açtı, çok şükür havalar iyi gidiyor, inşallah yaza taze mahsul bol olur" dedi

  • 1 Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti
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    Türkiye'nin avokado üretimin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Alanya'da geçen yıl yaşanan don nedeniyle rekoltesi ciddi oranda azalan meyvenin tane fiyatı marketlerde 8 liraya kadar çıktı.

     

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  • 2 Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti
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    Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yarı tropikal meyve avokadonun yetiştirilmesi için en uygun bölgenin Alanya olduğunu söyledi.

     

  • 3 Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti
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    İlçenin, ülke avokado üretiminin yüzde 70'ini karşıladığına işaret eden Sevilgen, ticari değeri her geçen gün artan bu meyvenin ihracatının da yapılmaya başlandığını belirtti.

  • 4 Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti
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    Avokado fiyatlarının son günlerde yükseldiğini, bu duruma geçen kış yaşanan don olayının yol açtığını dile getiren Sevilgen, şöyle devam etti:

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  • 5 Don olayı ve yoğun talep avokado fiyatını yükseltti
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    "Avokadonun geçen yıl 2-4 lira olan fiyatı son zamanlarda 8 liraya kadar çıktı. Geçen kış avokadonun yüzde 50'si çiçek açtığı sırada dondu. Ürünümüz eksik oldu ve geçen yıla göre fiyatlar yüzde 40-50 arttı. Bu sene ağaçlar çiçek açtı, çok şükür havalar iyi gidiyor, inşallah yaza taze mahsul bol olur.

     

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Yorumlar 2
  • Misafir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:19
    cennet ülkemde her şey yetişir çokta güzel olur uğraş verenlere teşekürler
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 13:20
    Üreten insanlara saygılar...
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