Godiva’nın yeni CEO'su kim? Godiva’nın yeni CEO'su belli oldu

Premium çikolata markası Godiva’da yönetim değişiyor. Yedi yılı aşkın süredir Godiva’da üst düzey yönetici ve 4 yıldır CEO görevini yürüten Mohamed Elsarky'nin yerine, Annie Young-Scrivner geliyor.

Annie Young-Scrivner yeni dönemde Godiva'ya dijital dünyanın tüketicilere sunduğu olanaklarla ilgili derin bilgi ve deneyiminin yanı sıra perakende sektöründe kanıtladığı inovasyon becerisini taşıyacak. Annie Young-Scrivner, Godiva’nın 100'den fazla ülkenin havaalanlarında bulunan mağazaları ile birlikte Japonya, Çin ve Kuzey Amerika gibi Godiva’nın hızlı büyüyen pazarlarında büyümeye liderlik edecek.

MURAT ÜLKER: TECRÜBELİ VE YETENEKLİ BİR YÖNETİCİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Annie Young-Scrivner'ın Godiva'nın CEO'luğuna atanmasını duyurmaktan dolayı memnunum. Kendisi oldukça tecrübeli ve yetenekli bir yönetici. Godiva markasının dijital dünyaya entegrasyonunun güçlendirilmesi, e-ticaretin küreselleştirilmesi ve mağazalarımızdaki müşteri deneyiminin geliştirilmesi konularında önemli bir rol oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Ülker, görevden ayrılan eski CEO Elsarky ile ilgili olarak ise, "2010 yılından bu yana Godiva'ya olan büyük katkısı nedeniyle Mohamed Elsarky'ye bizzat teşekkürlerimi sunuyorum. Görev süresi boyunca, kurduğu sağlam ekiple güçlü bir büyümenin temellerini oluşturdu, Godiva gerçek bir global marka oldu. Kendisi ile holding bünyesinde başka projelerde çalışmaya ve önemli tecrübelerinden ve derin sektör bilgisinden faydalanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“LEZZETLİ DÜNYAMIZDA DAHA FAZLA MÜŞTERİ AĞIRLAYACAĞIZ”

Annie Young-Scrivner, yeni göreviyle ilgili olarak, "Godiva'nın yeni CEO'su olarak çok heyecanlıyım. Kurulduğu ilk günden bu yana devam eden girişimci ruhunu ve üstün çikolata deneyimi yaşatma tutkusunu sürdüren bir marka için çalışacak olmak benim için bir ayrıcalık. Godiva’nın dünya genelinde muazzam bir hâkimiyeti var. Godiva’nın yetenekli ekibiyle lezzet dünyamızda daha çok sayıda çikolata tutkununu ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyorum” yorumunu yaptı.

Annie Young-Scrivner, Godiva’daki yeni görevi öncesinde, kahve zinciri Starbucks Coffee Company’nin Pazarlama Başkanı, yine bir Starbucks iştiraki olan Tazo Tea şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Kariyerinin daha önceki evrelerinde Teavana Teas şirketinin ve Starbucks’ın Kanada biriminin Yönetim Kurulu Başkanlığı da yer alıyor.

Starbucks deneyiminden önce ise PepsiCo’da 20 yıl üst düzey yöneticilik yaptı. Ayrıca 2014 yılından bu yana, ABD’li mağaza zinciri Macy’s’in yönetim kurulunda yer alıyor ve aynı zamanda Washington Üniversitesi’nin işletme okulu Foster School of Business’ın Dekan Danışma Kurulu üyelerinden. 2018 döneminde Kurul Başkanı olması bekleniyor.

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