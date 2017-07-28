Avrupalı konfeksiyon yatırımcıları son 2-3 aydır gelmeye Türkiye'ye gelmeye başladı

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya, Uzakdoğu'dan alınacak ürünün siparişini ise 6-8 ay önceden vermeleri gerektiğini belirtti. Şankaya, hedef pazarı yakın ve termin süreleri kısa olan Türk üreticilerin avantajlı konumda bulunduğunu vurguladı.



Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan sorunların en kısa zamanda çözüleceğine ve eski günlere dönüleceğine inandığını ifade eden Şankaya, şöyle konuştu:



"Avrupa, özellikle Almanya bizim en büyük ticari partnerimiz, iki taraf için de kayıplar olacaktır ki bunu kimse istemez. İnşallah kısa zamanda orası düzelir. Düzeldiği zaman Türkiye'nin önünde ben fırsatlar görüyorum, Avrupalılar da görüyor. Yani Türkiye'de düşündükleri gibi olumsuz bir ortam yok. 2016'nın son 6 ayında bir zorluk vardı fakat son 2-3 aydır yavaş yavaş gelmeye başladılar. Geldikçe gördüklerine şaşırıyorlar, hakikaten Türkiye, yani hiç düşündükleri gibi değil. Fabrikalar çok güzel çalışıyor, üretim muazzam gidiyor. Onun için bu yavaş yavaş onlar da tekrar Türkiye'ye doğru dönüşümü yakalayacaktır. Bu da bizim için avantaja dönecektir"





"İHRACAT İÇİN ÖNEMLİ BİR DESTEK"



Dolar-euro paritesinin 1.16-1.17'lere geldiğine de değinen Şankaya, bunun dolar bazındaki ihracata da önemli bir etkisinin olacağına işaret etti.



Şankaya, hem hazır giyim ve konfeksiyon hem de otomotiv gibi iki büyük sektörün ihracatlarının yüzde 77-80'ini Avrupa Birliğine (AB) gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Onun için önümüzdeki aylarda bu paritenin etkisini, dolar bazlı ölçümlerde göreceğiz. Tabii, rekabet olarak biraz daha avantajlı noktaya da geliyoruz. Avronun bugün 4.15-4.16'larda, doların 3.56-3.57'lerde olması, ihracat için önemli bir destek ama önemli olan tabii bunun istikrarlı olması çünkü enflasyonumuz da yüksek, buna çok dikkat etmemiz lazım. Yüksek enflasyonda, geçmişteki değerlenmeyi yapmamamız lazım çünkü yükseliyoruz, yükseliyoruz, sonra bir anda aşağı düştüğü zaman, o en kötüsü, dengeleri bozuyor. Biz bu istikrarlı büyümeyi yakalarsak bence olumlu rakamları önümüzdeki günlerde göreceğiz"

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