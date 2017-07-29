İŞ-YAŞAM

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sınırları zorlayan yaşam öyküsü

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:32:11 HABERTURK.COM

Amazon.com kurucusu Jeff Bezos hiçbir şeyi olmayan annesinin ikinci eşi tarafından evlatlık alınınca hayatı değişti. Olağanüstü zekasını büyük riskler alarak konuşturdu. Sıra dışı yaşamı, fikirleri, merakları, alışkanlıkları ve başarısız görünürken ki başarılarıyla bugün 88 milyar dolarlık servete ulaştı. Şu sıralar 16 yaşında kafasına koyduğu uzayda yaşam fikrine asılıyor. İşte dünyanın en zengin 2. insanının sınırları zorlayan hayat hikayesi

  • 1 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sınırları zorlayan yaşam öyküsü
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    Amazon.com kurucusu Jeff Bezos, şirket hisselerindeki artışla bir anda 90.9 milyar dolar servete ulaşarak dünyanın en zengin kişisi olan Bill Gates'i geride bırakmıştı.

  • 2 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sınırları zorlayan yaşam öyküsü
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    Jeff Bezos tahtını 8 saat sonra bıraksa da 88 milyar doları aşan serveti, Amazon.com ve uzay yatırımı Blue Origin ile küresel bir güç oldu ama bugünlere kolay gelmedi.

  • 3 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sınırları zorlayan yaşam öyküsü
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    İşte çocukken evlatlık alınan 53 yaşındaki milyarder iş adamının sıfırdan yükselişinin sıra dışı hikayesi, acayip denebilecek alışkanlıkları, merakları, uygulamaları.

  • 4 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sınırları zorlayan yaşam öyküsü
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    Jeff Bezos aslında Jeff Jorgensen olarak dünyaya geldi. 17 yaşında doğum yapan annesi Jacklyn ve biyolojik babası Ted John Jorgensen kendisi daha 1.5 yaşındayken ayrıldı. Jorgensen'in hayali aktör olmaktı. Eşini terkederek Ed Sullivan Show seçmelerine katılmıştı.

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  • 5 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sınırları zorlayan yaşam öyküsü
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    Başarısız olduktan sonra alkol sorunuyla uğraşan, tek tekerlekli bisikletle gösteri yaparak, marketlerde çalışarak saatte 1.25 dolar kazanan ilk eşinden sonra Jacklyn, Kübalı bir göçmen olan Miguel Bezos ile tanıştı. 

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