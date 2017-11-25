İş-Yaşam

Amazon.com kurucusu Jeff Bezos'un sınırları zorlayan yaşam öyküsü

28.07.2017 - 15:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Jeff Bezos hiçbir şeyi olmayan annesinin ikinci eşi tarafından evlatlık alınınca hayatı değişti. Olağanüstü zekasını büyük riskler alarak konuşturdu. Sıra dışı yaşamı, fikirleri, merakları, alışkanlıkları ve başarısız görünürken ki başarılarıyla bugün 88 milyar dolarlık servete ulaştı. Şu sıralar 16 yaşında kafasına koyduğu uzayda yaşam fikrine asılıyor. İşte 100 milyar dolarla dünyanın en zengin insanının sınırları zorlayan hayat hikayesi

  • 1 Jeff Bezos'un hayat hikayesi. Jeff Bezos kimdir?
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    ABD'de dün başlayan "Şükran Günü hafta sonu" ve bugün devam eden "Kara Cuma" (Black Friday) satışlarında rekor beklenirken dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un serveti de 100 milyar doları aştı

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  • 2 Jeff Bezos'un hayat hikayesi. Jeff Bezos kimdir?
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    Alışveriş çılgınlığının en popüler adreslerinden Amazon'a olan ilgi nedeniyle yatırımcıların da şirket hisselerine talebi artınca Bezos 1 gece 3.2 milyar daha kazanarak servetini 100.4 milyar dolara taşıdı.

  • 3 Jeff Bezos'un hayat hikayesi. Jeff Bezos kimdir?
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    1 yılda servetini 33 milyar dolar arttıran Bezos böylelikle 1999 yılından beri 100 milyar dolar barajını aşan ilk milyarder unvanını aldı. bunu en son başaran Bill Gates olmuştu.

  • 4 Jeff Bezos'un hayat hikayesi. Jeff Bezos kimdir?
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    Amazon.com kurucusu Jeff Bezos, geçtiğimiz aylarda şirket hisselerindeki artışla 3 saatte 10 milyar dolar kazanarak bir anda 92.9 milyar dolar servete ulaşmış ve geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengini Bill Gates'i geride bırakmıştı.

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  • 5 Jeff Bezos'un hayat hikayesi. Jeff Bezos kimdir?
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    Peki kim bu Jeff Bezos? Yakında Türkiye pazarına da gireceği söylenen Amazon.com ve uzay yatırımı Blue Origin'in sahibi en bilinen yanı ancak sıfırdan başladığı yıllardan bugünlere gelmesi kolay olmadı.

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Yorumlar 10
  • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 20:21
    takdir edilecek bir adam
  • Misafir 29 Ekim 2017 Pazar 08:55
    cok laf yalansiz cok mal haramsiz olmaz nokta!
  • Misafir 28 Ekim 2017 Cumartesi 21:25
    Adamda ki kismete bakar misiniz?Kitapciliktan nerelere
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