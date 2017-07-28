Richard Branson, Virgin Atlantic Airlines
İŞ-YAŞAM

Richard Branson Virgin Atlantic Airlines'daki yüzde 31'lik hissesini sattı

Richard Branson'dan Air France-KLM'ye hisse satışı

Ünlü İngiliz işadamı ve Virgin Group'un sahibi Richard Branson, Virgin Atlantic Airlines'taki hiselerinin yüzde 31'lik kısımını 220 milyon pound karşılığında Air France-KLM ortaklığına sattı

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:36:33 Güncelleme: 16:07:19

Dünyanın en büyük düşük maliyetli havayolu firmaları arasında yer alan Virgin Atlantic'te önemli bir hisse değişikliği yaşandı.

2013 yılında şirketin yüzde 49'luk hissesinin Delta Airlines'a satılmasının ardından şimdi de Air France-KLM ortaklığı, Richard Branson'da bulunan hisselerden yüzde 31'lik kısmını 220 milyon pound karşılığında satın aldı. 

Böylece ünlü İngiliz milyarder Branson'un kurucu olduğu şirkette sadece yüzde 20'lik payı kaldı. 

Öte yandan aynı anlaşma çerçevesinde Delta Airlines, Air France-KLM ortaklığının yüzde 10 hissesini 375 milyon pound karşılığında satın alacak.

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