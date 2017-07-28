İŞ-YAŞAM
Tıbbi ve aromatik bitkiler üreticisine yaklaşık olarak 4 bin lira kazanç sağlayacak
28 Temmuz 2017 Cuma, 17:00:03 | Güncelleme: 17:16:17
İHA
Bitlis'te çiftçinin daha fazla kazanç elde etmesi için hazırlanan proje kapsamında 13 dekarlık alana demonstrasyon amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerden olumlu sonuç alındı. Dekar başına 300 kilogram ürün elde ediliyor. Alternatif üründen üretici, yaklaşık olarak 4 bin lira kazanç sağlayacak
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Bitlis merkez ve ilçelerinde alternatif ürün olarak ekilen tıbbi ve aromatik bitkiler, çiftçinin umudu oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Bitlis merkez, Ahlat ve Hizan ilçelerinde maliyeti düşük ancak birim fiyatı yüksek kekik, çörek otu ve ekinezya gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ekildi. Bitlis'in ürün desenine hem baharat hem de sanayide kullanılan bu bitkilerin eklenmesiyle çiftçinin daha fazla kazanç sağlaması hedefleniyor.
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"DEKAR BAŞINA 300 KİLOGRAM ÜRÜN ELDE EDİLİYOR"
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak yaptığı açıklamada, kentte tıbbi ve aromatik bitkilerin ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladıkları projenin bakanlıkça onaylandığını söyledi. Bu kapsamda ektikleri ürünlerin yetişmeye başladığını anlatan Asak, şöyle konuştu:
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İlimizin ürün deseninde patates, domates ve kuru fasulye var. Bunlara tıbbi ve aromatik bitkileri ekleyerek yüksek verim almayı hedefliyoruz. Bitlis artık tıbbi ve aromatik bitkilerde 'ben de varım' diyecek. Bu ürünler çiftçimizin umudu oldu.
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Kekik dekar başına 200 ile 300 kilogram arasında verim alınan bir bitki. Kilogramı 5 lira. Yani bir dekar alana ekilen kekikten bin 500 lira gelir elde ediliyor. Ekinezya ise kilosu 15 lira olan bir bitki. Burada 300 kilogram kadar bir verim elde edilecek. Alternatif üründen yaklaşık 4 bin lira kazanç sağlanacak.
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Asak, çörek otunun hem sağlık hem de pastacılık sektöründe, ekinezya bitkisinin de hem baharatçılarda hem de sanayide kullanıldığını ifade etti.
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"13 DEKARDA EKİM YAPTIK"
Asak, tıbbi ve aromatik bitkilerin Bitlis'te doğada bulunduğunu ancak bunların standartlara uygun olmadığını vurguladı.Proje kapsamında ekilen bitkilerden ise yüksek verim beklediklerini anlatan Asak, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu anlamda çiftçimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bitkilerin ekim ve bakımını bizimle uyumlu şekilde gerçekleştirdiler. Bu yıl demonstrasyon olduğu için 13 dekarda ekim yaptık. Oldukça olumlu sonuçlar aldık"
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Asak, üreticinin patates ve fasulye gibi ürünlere çok yüklendiğinde pazar sıkıntısı yaşadığını, bu alternatif ürünlerin çiftçiyi biraz daha rahatlatacağını dile getirdi.
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Çiftçi Saki Gültepe ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü sayesinde tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik ve ekinezya yetiştirmeye başladığını anlattı. Müdürlüğün bu konuda kendilerine gereken teknik bilgileri verdiğini ifade eden Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:
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"Umarım diğer çiftçiler de bu ürünlere yönelir. İl ve ilçelerimiz açısında büyük bir maddi gelir elde edilmiş olur. Bu yıl tıbbi ve aromatik bitkileri yeni ekmemize rağmen gayet güzel verim aldık. Amacımız patates ve fasulyenin yanına bu ürünleri de ekerek il ekonomisine katkıda bulunmak"