Tıbbi ve aromatik bitkiler üreticisine yaklaşık olarak 4 bin lira kazanç sağlayacak

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Bitlis merkez ve ilçelerinde alternatif ürün olarak ekilen tıbbi ve aromatik bitkiler, çiftçinin umudu oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Bitlis merkez, Ahlat ve Hizan ilçelerinde maliyeti düşük ancak birim fiyatı yüksek kekik, çörek otu ve ekinezya gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ekildi. Bitlis'in ürün desenine hem baharat hem de sanayide kullanılan bu bitkilerin eklenmesiyle çiftçinin daha fazla kazanç sağlaması hedefleniyor.