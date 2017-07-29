SGK ödemeleri 2017, SGK ödemeleri ne zaman
İŞ-YAŞAM

SGK ödemeleri hangi bankadan yapılacak?

SGK, sigortalı ve hak sahiplerine ödemeleri PTT aracılığıyla yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sigortalı ve hak sahiplerine yapacağı ödemeler, PTT iş yerlerinden mesai saatleri içinde günlük gerçekleştirilecek

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:44:10 Güncelleme: 11:46:23 DHA

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından sigortalı ve hak sahiplerine geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme yardımı, şahıs sağlıkyolluğu yardımı gibi bazı ödemelerin, her ayın 8'i ile 14'ü arasında Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

SGK ile PTT arasındaki protokol gereği bu kapsamdaki ödemelerin mesai saatleri içinde günlük olarak PTT iş yerlerinden 20 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, bu işlemlerden dolayı hak sahiplerinden herhangi bir komisyon ve masraf alınmayacağı bildirildi.

Konuyla ilgili ödemelerin hak sahibinin başvurusu halinde PTT iş yerlerinden mesai saatleri içinde günlük olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.

  • SGK PTT
  • SGK ödemeleri PTT
  • SGK ödemeleri hangi bankadan yapılacak?
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme