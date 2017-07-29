SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından sigortalı ve hak sahiplerine geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme yardımı, şahıs sağlıkyolluğu yardımı gibi bazı ödemelerin, her ayın 8'i ile 14'ü arasında Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

SGK ile PTT arasındaki protokol gereği bu kapsamdaki ödemelerin mesai saatleri içinde günlük olarak PTT iş yerlerinden 20 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, bu işlemlerden dolayı hak sahiplerinden herhangi bir komisyon ve masraf alınmayacağı bildirildi.

Konuyla ilgili ödemelerin hak sahibinin başvurusu halinde PTT iş yerlerinden mesai saatleri içinde günlük olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.

SGK PTT

SGK ödemeleri PTT

SGK ödemeleri hangi bankadan yapılacak?