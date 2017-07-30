Jan Nöther: Alman şirketleri Türkiye'nin geleceğini pozitif değerlendiriyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, açıklamlarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda, son 10 yılda Almanya ile Türkiye arasındaki ticaretin son derece güçlü zeminde ilerlediğini ve 2016 yılı sonu itibarıyla 37.3 milyar euroya ulaştığını söyleyen Nöther, "Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluğu 'ailevi' olarak tarif edebiliriz" dedi.



2017 yılı tamamı için Almanya'dan ithalatta yüzde 5'lik bir düşüş tahmin edildiğini belirten Nöther, Türkiye'den Almanya'ya ihracatın ise sabit kalacağını öngördü.



Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'unu Almanya pazarına gerçekleştirdiğini belirten Nöther, Almanya'nın ihracatında ise Türkiye'nin 17. sırada yer aldığını ifade etti. Nöther, sadece ticaret hacmi nedeniyle değil, her iki pazarın vaat ettiği potansiyel dolayısıyla da Almanya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin önceden olduğu gibi bugün de büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Alman şirketleri için geniş ve büyümekte olan bir pazar olmakla kalmayıp Orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarı için bir eşik niteliğinde olduğunu belirten Nöther, şunları kaydetti:"Türkiye'nin iyi eğitimli ve genç nüfusu endüstrinin gelecek zorluklarını aşmakta önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik iş birliği, geleceğin sektörlerinde birlikte araştırma-geliştirme, endüstri 4.0 gibi konular birlikte çözüm aranması gereken başlıklardır. Almanya'da faaliyet gösteren 90 bini aşkın şirketin sahibinin Türkiye kökenli olduğu gerçeği, aynı zamanda Türkiye'den Almanya'ya yatırım taleplerinin artması düşünüldüğünde ekonomik iş birliğinin Almanya perspektifiyle de ne kadar önemli olduğu görülmektedir"

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther

Türkiye-Almanya ilişkileri

Türkiye-Almanya ticari ilişkileri

Türkiye-Almanya ihracat ilişkileri

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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther, Türkiye'de aktif olan Alman şirketlerin yatırımlarını sürdürdüğünü ve Türkiye'nin geleceğini pozitif değerlendirdiklerini söyledi.Nöther, "Almanya'daki orta ölçekli şirketler ise Türkiye'ye yatırım yapmakta çekimser davranıyor ve gelişmeleri takip ediyorlar" dedi.