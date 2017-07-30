50 yılda bin farklı ürüne ulaştı

Züccaciye ve endüstriyel mutfak sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Narin Madeni Eşya'nın kurucu ortaklarından Adnan Narin, girişimci kimlikleriyle 1967 yılında temelini attıkları şirketin yarım asırlık yolculuğunu kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

50 yıllık süreçte, hedeflerini gerçekleştirebilmenin ve başarıya ulaşmalarının en önemli unsurunun firma çalışanları olduğunu belirten Narin, "Gelecek dönemde de ailemizin genç üyeleriyle birlikte Türk ekonomisine ve istihdamına güçlü katkı sağlamaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.

9 ÜLKEYE İHRACAT

1967 yılında Sabri Narin ve oğulları Aydın Narin ve Adnan Narin tarafından Süleymaniye’de kurulan küçük bir atölyede metal resim çerçevesi üretimine başlayan kardeşler, ilk zamanlarda üretimini el presleriyle gerçekleştirdi. Kısa zamanda atölye büyütülerek paslanmaz çelikten ceviz makinesi, püre makinesi, kabak oyacağı gibi o zamanlar Türkiye’de üretimi pek yaygın olmayan mutfak aletleri üretimine başlandı.

Bayrampaşa’da 1975 yılında kurulan fabrikada çatal-kaşık-bıçak üretimiyle ürün gamı çeşitlendirildi, arkasından portföye yeni ürünler de eklendi.

1994 yılından bu yana Güneşli'de üretim yapan firmanın ürünleri Mısır, İran, Irak, Azerbaycan, Kosova, Romanya, İspanya, Hollanda ve Kanada’ya ihraç ediliyor.