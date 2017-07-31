Kale Grubu Rolls Royce jet motoru tarih

Kale Grubu, 60’ıncı yılında büyümeye yönelik planlarını açıkladı. 60’ıncı yıldönümü töreni sonrası ülkenin içinden geçtiği zorlu dönemlerin ardından hızlı bir toparlanma içerisine girdiğini anlatan Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, uçak motoru ve savunma sanayiinde gelinen son noktaları anlattı.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, bu sene sonunda ilk jet motorunu teslim edeceklerini belirten Okyay, yapılan testlerin ardından hedeflenen noktaya geldiklerini söyledi.

Savunma sanayiine ağırlık vermeye başladıklarını anlatan Okyay, tamamen yerli üretim olan tüfeklere yeni siparişlerin eklendiğini ifade ederek, “Tüfek üretiminde çok iyi bir noktaya geldik. Birden çok tüfek geliştirdik ve yurtdışına piyade tüfeğinden başka tüfeklerle de açılacağız” şeklinde konuştu.

UÇAK MOTORU YAPILMAYACAK İŞ DEĞİL

F-35 savaş uçakları için üretilen parça sayısının da 400 adedi geçtiğini belirten Okyay, "Biz uçak motoru parçası üretiyoruz, uçak motoru yapmak seviye olarak zor ama yapılmayacak iş değil. O yüzden yatırıma devam ediyoruz." diye konuştu.

Okyay, grup olarak 2017 ciro hedefini tutturabileceklerini kaydetti ve 2 milyar TL’ye yaklaşmaları gerektiğini söyledi. 2016 yılını 1.7 milyon TL ile kapadıklarını açıklayan Okyay, toplamda 5 bin 200 istihdam olduğunu ve 5 yılda 350 kişi kadar alım yapacaklarını da söyledi.

BANDIRMA İKİNCİ BÜYÜME ALANI OLABİLİR

Zeynep Bodur Okyay, RollsRoyce ile üretim alanlarının Bandırma olup olmayacağının henüz netleşmediğini belirtti ve yer konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Okyay, 30 bini aşkın kişinin Çan’da bulunan Kale fabrikalarından emekli olduğunu hatırlatarak, Bandırma’nın da Çan gibi ikinci büyüme alanı olabileceğini söyledi. Çan nüfusunun 52 bin civarı olduğunu belirten Okyay, “Çan’ın neredeyse yüzde 90’ı bizden emekli oldu” dedi.

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