Bireysel emeklilik hesaplama
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Bireysel emeklilik sisteminde (BES) 50 milyar lira el değiştirecek

Bireysel emeklilik fonunda yönetim değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) içerisinde biriken parayı yönetenler önümüzdeki yıldan itibaren değişecek. BES şirketlerinde biriken fonu artık en az dört şirket yönetecek. 50 milyar TL bir yerden başka bir yere göç edecek

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:03:42 Güncelleme: 10:25:22

Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde yönetilen fonların yüzde 40’ından fazlası, 1 Ocak 2018’den itibaren aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilemeyecek.

Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin imzalı habere göre, bu değişimle birlikte özellikle bağımsız portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlarda ciddi artışlar olması bekleniyor. Bir şirket yerine artık en az dört şirket bir fonu ortak yönetecek. Şimdiden şirketler arasında görüşmeler başlamış durumda.

Global Yatırım Holding’in iştiraki olan ve 2015’te faaliyete başlayan Actus Portföy Yönetimi’nin Genel Müdürü Barış Hocaoğlu’na göre, bu uygulama ile sistemde yönetilen fonların yaklaşık yüzde 60’lık (yaklaşık 40-50 milyar TL) kısmının portföy yöneticilerinin değişmesi bekleniyor.

Hocaoğlu, bu uygulamanın uzun vadede bağımsız şirketleri olumlu etkileyeceğini söyleyerek şöyle dedi:

  • İlk etapta dağılacak fonlar yine büyükler arasında olacaktır. Sektördeki değişim yavaş yavaş başlayacaktır. Bu süreci şöyle tanımlıyorum; Büyükler tanksa biz bağımsızlar gerillayız.' Sisteme girdikten sonra mutlaka büyüyeceğiz. Evet bu büyüme geceden sabaha olmayacak. 1 Ocak 2018 itibariyle bağımsızlara müthiş kaynaklar gelmeyecek. Ama zaman içinde bundan ciddi pay alacak şirketler olacak. actuf Portföy - Barış Hocaoğlu

HEDEF 10 MİLYAR TL

“Türkiye’de portföy yönetimi büyüdüğünde bağımsız şirketlerden biri en büyük olacak. Hatta bankaları geçecek; dünyadaki örnekleri böyle” diyen Hocaoğlu, Actus’un uzun vadede burada dominant bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirterek, BES fon yönetiminin rekabete açılmasından en büyük fayda sağlayacak portföy yönetim şirketlerinden biri olma iddiasını taşıdığını kaydetti.

Hocaoğlu, önümüzdeki 5 yılda holdingin vizyonun en büyük bağımsız portföy yönetimi şirketi haline gelmek olduğunu ifade ederek, “BES bu anlamda tetikleyici olacak. Orta ve uzun vadeli hedefimiz 10 milyar TL büyüklüğe ulaşarak liderliğe oturmak” diye konuştu. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    On beş senedir tek başına iktidar inşaattan başka birşey yapmadı inşaata verilen krediler derhâl kesilip yatırıma aktarılması ekonomiden sorumlu bakan hiç bir hamle yapamadı yaptirilmadi çünkü inşaatta açıkça söyleyeyim rüşvet var sanayide bu kadar rüşvet dönmez
  • Misafir 2 saat önce
    4 şirketin yönetmesinin avantajı da olacak, dezavantajları da. Sistemi iyi yönetmek lazım ki, dezavantajları minimuma indirilebilsin. Bu da ciddi tecrübe gerektiriyor.
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