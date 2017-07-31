Patlıcan Vadisi'nden 65 ton dolmalık kuru biber ihracatı gerçekleşti

Yıldıztepe Mahallesi'nde 50 yılı aşkın süredir sebzecilik yapan Turgay Karaefe yaptığı açıklamada, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihraç ettiği kurutulmuş patlıcanın ardından kurutulmuş dolmalık biber de sattıklarını ve bunda başarı sağladıklarını söyledi.

İhraç ettikleri sebzeleri "patlıcan vadisi" adını verdikleri özel bir bölgede kuruttuklarını anlatan Karaefe, "Haziran ayında dolmalık kabak kurusundan başlarız. Hemen arkasından fasulye kurusu gelir. Bunun ardından da sivri biber, patlıcan ve dolmalık biber geliyor" dedi.

YILDA 65 TON DOLMALIK BİBER İHRACATI

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Karaefe, kurutulmuş patlıcan ihraç ettikleri ülkelere "patlıcan giren eve biber de girer" düşüncesinden hareketle kurutulmuş biberi de göndermeye başladıklarını dile getirerek, "Patlıcanla başladığımız ihracatta dolmalık biberi de yapalım dedik. Şu anda farklı yerlerde toplamda 3 kilometrelik alanda kurutma işlemi yapıyoruz. İşe ilk olarak 20 ton yaş biberle başladık. Baktık olmuyor, bunu 50, 100, 200 derken 400 tona kadar çıkardık. Bir tencereye patlıcan giriyorsa biber de girsin diye düşündük. İzmir’in Torbalı ilçesinden tonlarca dolmalık yaş biberi Nazilli Yıldıztepe Mahallesi'ne getirip burada tek tek asılıp, elden geçirilerek doğal gün ışığında kurutmaya başladık" diye konuştu.

İç piyasada mal verdiklerini aktaran Karaefe, şöyle devam etti:

"Kendi markamızla Avrupa’daki ülkelere gönderiyoruz. Hollanda’da büyük bir depo kurduk. Almanya, Avusturya, Amerika, Dubai, Katar gibi ülkelere gönderiyoruz. Yurt dışında yaşan gurbetçilerimize bu lezzeti ve bu tadı bir şekilde ulaştırıyoruz. Yıllık 400 ton biberi yaştan kuruya çeviriyoruz. 400 ton biberden 100 ton kuru biber çıkıyor. Bunun yüzde 65’ini ihraç ediyoruz diğerlerini ise iç piyasada tüketiyoruz. Bu yıl iklimden dolayı hem fiyat olarak hem de kalite olarak biraz düştü ama bizim belli bir pazarımız olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz"

Yurt dışındaki taleplerin yıldan yıla artış gösterdiğinin altını çizen Karaefe, "Biz daha çok oradaki gurbetçilere satıyorduk ama oradaki yabancılar da bizim Türklerden göre göre onlar da kendi sofralarında bu lezzetlere yer vermeye başladı. Özellikle Avrupa dolmalık biberi çok sevdi. Onların sofrasında artık patlıcana kardeş geldi. Şu an Avrupa’da ikisi bir arada çok iyi bir şekilde satılıyor" ifadelerini kullandı.

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