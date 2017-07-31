İŞ-YAŞAM

Kaz çiftliği kuran yaşlı kadın, kazları 150 TL'den satıyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:41:00 AA

Elazığ'da yaşayan Münevver Bayram (63), başladığı kaz yetiştiriciliğindeki başarısıyla çevresine örnek oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden hibe desteği alan Bayram, kazların tanesini 150 liraya aldı, yumurtaları 10 liradan satıyor

  • 1 Kaz çiftliği kuran yaşlı kadın, kazları 150 TL'den satıyor
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    Mollakendi beldesinde yaşayan 5 çocuk ve 10 torun sahibi Bayram, evlatlarının evlenmesinin ardından monotonlaşan hayatına ve aile bütçesine katkı sağlamak için bir süre önce kaz yetiştiriciliğine başladı. 

  • 2 Kaz çiftliği kuran yaşlı kadın, kazları 150 TL'den satıyor
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    Evinin yanındaki çiftliğinde kaz yetiştiren Bayram, işini daha da büyütmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne hibe destek için başvuruda bulundu.

  • 3 Kaz çiftliği kuran yaşlı kadın, kazları 150 TL'den satıyor
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    Bayram yaptığı açıklamada, evlenen çocuklarının zaman zaman yıllık izinlerinde torunlarıyla eşiyle kendisini ziyarete geldiğini ancak döndüklerinde sessizliğe bürünen evde yalnız kaldıklarını anlattı. Bu durumdan kurtulmak için kaz yetiştiriciliğine başladığını dile getiren Bayram, şunları kaydetti: 

  • 4 Kaz çiftliği kuran yaşlı kadın, kazları 150 TL'den satıyor
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    "Beyim kendi işleriyle uğraşıyor, ben de yetiştirdiğim kazlarla ilgileniyorum. 10 torunum var, hepsi dışarıda yaşıyor. Bizi özledikçe geliyorlar. Ne yapayım, ben de kendimi kazlarım ile avutuyorum. Kazlarım da benim evlatlarım, torunlarım oldu. Çocuklarımın yerine koymuşum, torunlarımın yokluğunda onları seviyorum'' 

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  • 5 Kaz çiftliği kuran yaşlı kadın, kazları 150 TL'den satıyor
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    ''KENDİMİ DAHA ZİNDE HİSSEDİYORUM"

    Bayram, işe başlamadan önce evde sürekli oturduğu için bedenen ve ruhen çöküntü yaşadığını dile getirdi. Kaz çiftliğini kurduktan sonra yaşantısına hareket kattığını, yoğunluktan çoğu zaman çocuk ve torunlarını bile düşünemez hale geldiğini aktaran Bayram, şunları belirtti:

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