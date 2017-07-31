Kaz çiftliği kuran yaşlı kadın, kazları 150 TL'den satıyor

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"Beyim kendi işleriyle uğraşıyor, ben de yetiştirdiğim kazlarla ilgileniyorum. 10 torunum var, hepsi dışarıda yaşıyor. Bizi özledikçe geliyorlar. Ne yapayım, ben de kendimi kazlarım ile avutuyorum. Kazlarım da benim evlatlarım, torunlarım oldu. Çocuklarımın yerine koymuşum, torunlarımın yokluğunda onları seviyorum''