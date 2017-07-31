Akfen Holding Mersin Limanı hisselerini sattı - Mersin Limanı kime satıldı

Akfen, Mersin Limanı'nda olan yüzde 40'lık payını Avustralyalı IFM Investors'a sattı. Satış öncesi Mersin Limanı'nın yüzde 50'sine sahip olan Akfen Holding yüzde 40 hissenin satışından 869 milyon dolar gelir elde edecek. Satış sonrası Akfen'in Mersin Limanı'ndaki hisse payı yüzde 10'a inecek.

Böylece yapılan satışla Mersin Limanı'nın tamamı için biçilen bedel de 2 milyar 172 milyon 500 bin dolar olarak belirlenmiş oldu.



Mersin Limanı'nda Akfen Holding'in diğer ortağı ise yüzde 50'lik payla PSA Grubu.





2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33’ünü EBRD ve IFC’ye, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Türkiye’ye bir başka dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başararak Mersin Uluslararası Limanı’ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40’lık payın 869 milyon dolara devri için Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı.

AKFEN HOLDİNG'TEN İLK AÇIKLAMA/HAMDİ AKIN: GELİRİ YATIRIM PROJELERİNDE KULLANACAĞIZ

Elde edilecek geliri 6.9 milyar liralık yatırım projelerinde kullanmaya devam edeceklerini belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Türkiye’ye yapmış olduğumuz yatırımlara yabancı sermayeyi ortak ederek ‘taze döviz’in ülkemize girişini blok hisse satışı yoluyla yapmaya çaba gösteriyoruz. Bu tür hisse ihraçları en değerli ihracat kalemi sayılmalıdır. Şirketlerimizi ölümsüzleştirmek için yapılan bu hisse ihracı Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir” dedi.

Hisselerini, IFM Global Altyapı Fonu’nun sahip olduğu, danışmanlık verdiği ve yönettiği Avustralya merkezli IFM Investors’a ait Global InfraCo SP NEUM SLU şirketine devredecek olan Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, anlaşma maddelerine göre kalan yüzde 10’luk payla “Mersin Uluslararası Limanı Yönetim Kurulu Başkanlığı” pozisyonunu koruyacak.

Akfen Holding, hisse ihracı karşılığında Türkiye’ye yaklaşık 869 milyon dolarlık nakit girişi sağlayacak, buradan elde ettiği geliri Türkiye’de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak. Akfen, 2017 yılı başında 2 yılda tamamlayacağı yatırım paketi açıklamıştı. Toplamda 1380 kişilik istihdam yaratan paketinin en önemli iki ayağını 3.9 milyar liralık Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ’daki şehir hastaneleri ve 2 milyar 250 milyon liralık yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.

“MERSİN LİMANI’NA 10 YILDA 1 MİLYAR 208,5 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTIK”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 1.2 milyar dolarlık yatırım sonucunda Mersin Uluslararası Limanı’nın bölgenin en önemli limanlarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden Singapur merkezli ortağımız PSA International ile Mersin Uluslararası Limanı’na özelleştirme sürecinin ardından hızla yatırımlarımıza başladık. 2007 yılında Özelleştirme İdaresi’nden 755 milyon dolar ile 36 yıllık işletme imtiyazını aldığımız Mersin Limanı’nı bugüne kadar 453,5 milyon dolar ilave yatırım yaparak toplam 1 milyar 208,5 milyon dolarlık harcama ile Akdeniz’in HUB’ı haline getirdik ve liman kapasitesini 8 kat arttırdık. Bugün itibariyle elleçlenen yük 1.600.000 TEU’ya ulaşarak 10 yılda 4 kat artış kaydetti, halen boş kapasitemiz bulunuyor. Limanı uluslararası megataşıma gemilerini ağırlayacak kapasiteye ulaştırdık. Konvansiyonel kargo elleçlemesi 4.1 milyon ton seviyelerinden 2 katına çıkarak 8 milyon ton seviyelerine yükseldi. Daha önce olmayan Ro-ro hizmeti de bizimle başlamış olup, 74 bin seviyelerine geldi. Mersin Uluslararası Limanı’nı sadece Türkiye değil, bölgenin en önemli uluslararası limanları arasında hak ettiği noktaya getirdik.”

AKFEN’DEN 2017’DE 1 MİLYAR 229 MİLYON $’LIK YABANCI SERMAYE (FDI) GİRİŞİ

Akfen Holding’in Mersin Uluslararası Limanı’ndeki yüzde 40’lık hissesi için Avustralya merkezli dünyanın sayılı altyapı fon yönetim şirketlerinden IFM Investors ile 869 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmasıyla birlikte 2017 yılı içinde Türkiye’ye doğrudan sağladığı yabancı yatırım nakit girişi (FDI) 1 milyar 229 milyon dolara ulaştı.

Akfen, 2017 yılı başında Akfen Yenilenebilir Enerji şirketindeki yüzde 33’lük blok hissesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’na (IFC) 200 milyon dolar, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesi için Fransa merkezli Aeroports de Paris şirketine ise 160 milyon dolarlık hisse ihracı gerçekleştirmişti.

“BU TÜR HİSSE İHRAÇLARI EN KIYMETLİ İHRACAT KALEMİ” SAYILMALIDIR”

Bu tür hisse satışlarının “en kıymetli ihracat kalemi" sayılması gerektiğine dikkat çeken Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Yurtdışı şirketlerine yapılan bu tip hisse devirlerinin en kıymetli ihracat kalemleri arasında yer aldığını düşünüyorum ve hiçbir ithal ikamesine dayanmadığı için "net döviz girişi" olarak çok değerli buluyorum. Sadece bir hisse senedi karşılığı bu sermayenin ülkeye girdiği düşünüldüğü zaman, bu tip devirlerin cari açığı kapatması açısından önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu devirlerle oluşan döviz girişlerinin, net cari açığı kapatan sermayeler (FDI) olarak değeri çok fazladır” diye konuştu.

“SON YILLARIN EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMINI TÜRKİYE’YE ÇEKMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde hayata geçirilen “Anayasa Değişikliği Referandumu” sonrasında siyasi belirsizliklerin büyük oranda son bulduğuna dikkat çeken Hamdi Akın, “Ülke olarak önümüzü görmeye başladığımız ve ekonomik parametrelerin daha iyiye gittiği ortamda son yılların en büyük yabancı yatırımını Türkiye’ye çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlere bizi taşıyacak yeni kabinenin de belirlenmesinin ardından artık ekonomide kaldığımız yerden başarı hikayeleri yazmamız gerekiyor. Ülkemize yapmış olduğumuz yatırımlara yabancı sermayeyi ortak ederek ‘taze döviz’in ülkemize girişini blok hisse ihracı yoluyla yapmaya çaba gösteriyoruz. Böylelikle Akfen Holding olarak 2017 yılı başıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları Holding ve Mersin Uluslararası Limanı’nda dört dev yabancı şirketin Türkiye’ye toplam 1 milyar 229 milyon dolarlık yatırımını ülkemiz ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak görüyorum. Bu da Türk ekonomisinde yeni başar

Mersin Limanı kime satıldı

Akfen Holding Mersin Limanını sattı