İŞ-YAŞAM
Türkiye'de son 5 yılın en büyük hisse satışları!
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 21:59:42 | Güncelleme: 23:00:30
İşte Türkiye'de gerçekleşen son 5 yılın en büyük hisse satışları...
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1
1
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12
2012 yılında Denizbank hisselerinin yüzde 99,85'i Rusya merkezli Sberbank şirketine 3 milyar 851 milyon 41 bin dolar karşılığında satıldı.
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2
2
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12
2015'te Finansbank hisselerinin yüzde 99,8'i , Katarlı Qatar National Bank'a 2 milyar 940 milyon dolar karşılığında satıldı ve şirketin adı da QNB Finansbank olarak değiştirildi.
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3
3
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12
2014 yılında Garanti Bankası hisselerinin yüzde 14,89'luk bölümü, İspanyol şirket BBVA'ya 2 milyar 463 milyon dolar karşılığında satıldı.
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4
4
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12
Anadolu Efes'in yüzde 24'lük hissesi, 2012 yılında İngiltere merkezli SABMiller şirketine 1 milyar 900 milyon dolara satıldı.
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5
5
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12
Socar Türkiye'nin, 2015 yılında yüzde 13'lük hissesi, ABD'li Goldman Sachs şirketine 1 milyar 300 milyon dolara satıldı.
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6
6
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12
Kumport Limanı'nın yüzde 65'lik hissesi, 2015 yılında Çinli COSCO Pacific, China Merchants Holdings International ve CIC Capital şirketlerine 940 milyon dolara satıldı.
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7
7
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12
2013'te Yapı Kredi Sigorta hisselerinin yüzde 93,94'ü, Alman Allianz SE şirketine 912 milyon dolara satıldı.
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8
8
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12
TAV Havalimanları Holding'in yüzde 38'lik hissesi, 874 milyon dolara Fransız Aéroports de Paris'e satıldı.
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9
9
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12
2017'de Mersin Uluslararası Limanı'nın yüzde 40'lık hissesi, 869 milyon dolara Avustralyalı şirket IFM Investors'a satıldı.
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10
10
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12
Mustafa Nevzat İlaç'ın yüzde 99'luk hissesi, 700 milyon dolara ABD'li Amgen şirketine satıldı.
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11
11
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12
Eğlence sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Mars Entermainment Group'un tüm hisseleri 689 milyon dolara Güney Koreli CJ CGV şirketine satıldı.
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12
12
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12
2015'te yemeksepeti.com'un tüm hisseleri 589 milyon dolara Alman Delivery Hero şirketine satıldı.