İŞ-YAŞAM

Türkiye'de son 5 yılın en büyük hisse satışları!

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 21:59:42

İşte Türkiye'de gerçekleşen son 5 yılın en büyük hisse satışları...

  • 1 Türkiye'de son 5 yılın en büyük hisse satışları!
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    2012 yılında Denizbank hisselerinin yüzde 99,85'i Rusya merkezli Sberbank şirketine 3 milyar 851 milyon 41 bin dolar karşılığında satıldı.

  • 2 Türkiye'de son 5 yılın en büyük hisse satışları!
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    2015'te Finansbank hisselerinin yüzde 99,8'i , Katarlı Qatar National Bank'a 2 milyar 940 milyon dolar karşılığında satıldı ve şirketin adı da QNB Finansbank olarak değiştirildi.

  • 3 Türkiye'de son 5 yılın en büyük hisse satışları!
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    2014 yılında Garanti Bankası hisselerinin yüzde 14,89'luk bölümü, İspanyol şirket BBVA'ya 2 milyar 463 milyon dolar karşılığında satıldı.

  • 4 Türkiye'de son 5 yılın en büyük hisse satışları!
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    Anadolu Efes'in yüzde 24'lük hissesi, 2012 yılında İngiltere merkezli SABMiller şirketine 1 milyar 900 milyon dolara satıldı.

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  • 5 Türkiye'de son 5 yılın en büyük hisse satışları!
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    Socar Türkiye'nin, 2015 yılında yüzde 13'lük hissesi, ABD'li Goldman Sachs şirketine 1 milyar 300 milyon dolara satıldı.

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