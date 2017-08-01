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ASELSAN 48.,7 milyon dolarlık sipariş aldı

ASELSAN 48.7 milyon dolarlık sipariş aldı

ASELSAN, bir yurt dışı müşterisinden 48.7 milyon dolar tutarında ilave haberleşme teçhizatı siparişi aldığını duyurdu

01 Ağustos 2017 Salı, 10:15:16 Güncelleme: 10:17:14 AA

ASELSAN, bir yurt dışı müşterisinden 48.7 milyon dolar tutarında ilave haberleşme teçhizatı siparişi aldığını duyurdu.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket ile bir yurt dışı müşteri arasında haberleşme teçhizatı alımı ile ilgili olarak 25 Aralık 2015 tarihinde imzalanan sözleşmede yapılan değişiklikle kendilerine 48 milyon 722 bin dolar tutarında ilave haberleşme teçhizatı siparişi verildiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2018-2020 yıllarında gerçekleştirileceği kaydedildi.

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