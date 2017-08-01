İsrail sahillerini Türk kumu koruyacak

İsrail ve Türkiye arasında Mescid-i Aksa nedeniyle artan gerilimin ardından iki ülke arasında yeni bir alanda ekonomik işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Tel Aviv yönetimi İsrail'in turizm sahillerini korumak için 1.5 yıl önce aldığı kararı uygulamaya koyuyor ve Türkiye'den gri ve siyah tonlarında kum ithalatı yapmaya hazırlanıyor.

İsrail basınına göre ilk etapta 1 milyon metreküp olarak yapılacak ithalat Aşkelon ve Netanya'da bulunan falezlerin çökmesini engelleme amacı taşıyor.

Kum beslemesi İsrail için son dönemde gittikçe kritik bir öneme sahip. Ülke yetkilileri botlardan gittikçe daralan sahil ve plajlara kum pompalıyor zira bu türdeki sahiller, dalgalar tarafından sürekli aşındırıldığı için falezlerin çökmesine yol açabildiği gibi insan sağlığına ve yapılaşmaya tehdit oluşturuyor.

BELÇİKA FİRMASI TÜRKİYE ÜZERİNDEN TEDARİK EDECEK

İsrail tüm çabalarına rağmen ülkesindeki kumla yaptığı beslemede başarısız oldu ve çökmeyi önlemek için yapılan testlere göre yerel kum taneciklerinden iki kat daha geniş çapta ve sert ürün gerekiyor. Türkiye de bu anlamda en iyi kaynaklardan biri olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan, İsrail sahillerine gidecek kum, Belçikalı Jan de Nul isimli şirket üzerinden Türkiye'den tedarik edilerek satın alınacak. İsrail Çevre Koruma Bakanlığı tarafından yapılan ihaleyi kazanan Jan de Nul, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede kum çıkarma lisansına sahip.

Türkiye'den İsrail'e gönderilecek kumlar, Aşkelon ve Netanya'da 2 ila 4 kilometre arasındaki sahile dökülecek. İşlemin tamamlanması 2 haftayı bulacak.

Gri ve siyah kum dışında İsrail, hassas döküm üretimi için kırmızı kum ihtiyacı da duyuyor. İsrail daha önce bu talebini Ekonomi Bakanlığı yetkililerine iletmişti.

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