Kale Endüstri Holding'e yeni pazarlama direktörü

Kale Endüstri Holding’in Pazarlama Direktörlüğü’ne Billur Kaymak Burkutoğlu atandı. Burkutoğlu, daha önce Nestle, Danone, Sütaş ve Hayat Kimya’da ürün yöneticiliğinden pazarlama ve iletişim direktörlüğüne kadar farklı roller üstlendi.



Burkutoğlu, Kale Endüstri Holding’e ait tüm şirketlerin pazarlama faaliyetlerini yönetecek.



BİLLUR BURKUTOĞLU KİMDİR?



Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Burkutoğlu, California Üniversitesi’nde pazarlama alanında sertifika programını tamamladı. Kariyerine Nestle’de Ürün Yöneticisi olarak başlayan Burkutoğlu, Danone’de sırasıyla Ürün Yöneticisi, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Sütaş'ta Pazarlama Direktörü, yurtdışında Pazarlama Danışmanı olarak çalışan Burkutoğlu, son olarak Hayat Kimya’da Global Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

Billur Burkutoğlu

Billur Burkutoğlu kimdir

Kale Endüstri Holding Pazarlama Direktörü Billur Burkutoğlu

Kale Endüstri Holding