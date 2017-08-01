Boeing gözünü Hindistan'a dikti

Boeing, dünya genelinde, gelecek 20 yıl için yolcu uçağı talebinin 41 bin 30 olduğunu açıkladı. Hindistan ise yüzde 5 ile en büyük potansiyel müşterilerden biri. Yapılan açıklamada Asya'nın en büyük 3. ekonomisi olan Hindistan'ın gelecek 20 yılda 2100 uçak siparişi vermesi beklendiği belirtildi. Uçakların toplam değeri 300 milyar dolar civarında olacak.

Boeing, dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Hindistan'ın tek koridorlu jetlere yöneleceğini ve yeni jenerasyon 737 ve 737 Mac modellerinin ağırlıkta olacağını belirtiyor. Beklenen toplam satış adedi bu modeller için 1780 uçak.

Geçen yıl iç hatlar yolcu trafiğinin yüzde 20 arttığı Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen havacılık pazarlarından biri konumunda. Boeing verilerine göre, dünya genelindeki yolcu sayısı artış yüzde 4.7. Güney Asya yüzde 8 ile en yüksek trende sahip ve Hindistan bu pazarı domine ediyor.

Artan yolcu sayısı, düşük yakıt fiyatları ve döviz kuru nedeniyle Hindistan pazarı bilhassa düşük bütçeli havayolu şirketleri için cazip bir hedef.

REVİZYONLAR SONUÇ VERİRSE DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

Hindistan hükümeti de geçen yıl havacılık endüstri kurallarında revizyona gitmiş ve yerel taşıyıcıların uluslararası uçuş yapabilmesi için normları özgürleştirmişti. Bunun yanı sıra daha küçük şehirlere uçuşları teşvik etmek adına da bilet fiyatlarına üst sınır koyarak havalimanları yapılmıştı.

Boeing, revizyonun ne kadar hızlı sonuç vereceğine bağlı olarak Hindistan tahminlerini daha da yukarı çekmelerinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Jet Airways ve devlet kontrolündeki Air India geniş gövdeli uçak tercihleri nedeniyle Boeing'in en büyük müşterileri konumunda. Ezeli rakipleri Fransız Airbus ise InterGlobe ve IndiGo gibi düşük bütçeli, havayolu şirketlerine küçük uçaklar sağlıyor.

Bununla birlikte Hindistan pazarında bu tür düşük bütçeli firmaların ülkedeki uçuşların yüzde 60'ını yapıyor ve kârlılıkları yüksek. Air India ise 8 milyar dolarlık bir borç yüküne sahip ve özelleştirilmesi planlanıyor.

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