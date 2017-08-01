Banka faizleri konut getirisini geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın tepkisine rağmen bir türlü düşürülmeyen mevduat faizleri büyümenin lokomotifi inşaat sektörüne de zarar vermeye başladı. Gayrimenkul sektöründe getiri oranları 5.5 yıl aradan sonra ilk kez mevduat faizinin altında kaldı.

Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, Türkiye’de konut fiyatları mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.58 artarak, yüzde 12.73 seviyesindeki üç ay vadeli TL cinsi ortalama mevduat faizinden daha az getiri sağladı. Uzmanlar, bankaların mevduat faizi yarışının konut satışlarındaki düşüşü tetiklediğini belirtiyor.

EKONOMİYE ZARAR VERİR

Yüzde 15’lere varan faizler nedeniyle vatandaşın paradan para kazanma yolunu seçmeye başladığını anlatan sektör temsilcileri, bu durumun önümüzdeki dönemde ekonomiye zarar vereceğini vurguladı.

Sektörün önde gelen işadamları, “Yakın zamana kadar vatandaş birikimlerini konut yatırımlarında değerlendirmeyi tercih ediyordu. Çünkü kısa sürede hem aldığı konut kısa sürede değer kazanıyordu, hem de kiraya vererek iyi bir gelir elde ediyordu. Ancak son dönemde bu tablonun hızla değiştiğini görüyoruz. Yüksek mevduat faizleri nedeniyle vatandaş paradan para kazanmayı tercih ediyor. Önlem alınmazsa bu durum ekonomiye zarar verir.” dedi

FAİZLER GERİ ÇEKİLSİN

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bankaların yarışa girmeden faizleri geri çekmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

Mevduat faizleri hızlıca geri çekilmeli ki konut kredisi faizlerini bu seviyede tutalım. Bankalara müracaat edilen konut kredilerinin üçte 1’i reddediliyor. Ticari krediler ve diğer tüketici kredileri yıllık yüzde 16-17 getiri sağladığı için bu krediler kullanılıyor. Bu da konut sektörünü olumsuz etkiliyor. Bu kısır döngüden bir an önce kurtulmak için mevduat faizlerinin hızlıca geri çekilmesi lazım. Altan Elmas

banka

konut

kredi

faiz oranları

inşaat