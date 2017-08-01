Memura ne kadar zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

"Önümüzdeki 23 günlük çalışma takvimimizi belirledik. 2-10 Ağustos arası çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler hizmetleri, kültür sanat hizmetleri cuma günü, basın yayın iletişim enerji ve sanayi kollarında ise cumartesi günü değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmeler doğrultusunda müzakerelerimizi de 10-11 Ağustos tarihleri arasında yapacağız.

Önce alt komisyonlarımızla teklifler değerlendirip, müzakareler yapacağız. Karşılıklı bir süreç yaşayacağız. Güzel sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Görüşlerimizi birbirimize aktaracağız. Konfederasyonlarızla görüşeceğiz, başkanlarımızın tüm görüşlerini aldık, değerlendireceğiz. 21 günlük çalışma programımız var. Son olarak 14 Ağustos'ta da zam teklifimizi sunacağız. "

Ayrıntılar geliyor...

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