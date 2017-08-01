Türk Telekom'un ortağı Suudi Oger, Suudi Arabistan'da iflas etti! Suudi Oger'de son durum

Ekonomi kamuoyu Türk Telekom'un büyük ortağı Otaş'ın Türk bankalarına olan borcuna odaklanırken, konuyla ilgili dikkat çekici bir iddia da Suudi basınından geldi.

Suudi gazetesi Saudi Gazette/Okaz, Suudi piyasasında neredeyse 40 yıldır faaliyet gösteren Suudi Oger'in kepenkleri kapattığını belirtti.

Hariri Ailesi'ne ait Saudi Oger Limited'in Otaş'ın yüzde 99'una sahip Oger Telecom Limited'te yüzde 26,67 doğrudan payı bulunuyor.

Suudi gazetesinin iddiasına göre son zamanlarda şirket finansal darlık içinde bulunuyordu. Gazetede şirketin çalışanlarının maaşlarını ve ikramiyelerini ödemeyemediği belirtildi. İddiaya göre şirketin çalışanları ücret ve hakları ile ilgili dosyalar Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na intikal etti. Bakanlık çalışanların biriken maaşlarının ödemesinin kesin olmadığını, çünkü şirketin hiçbir varlığı bulunmadığını belirtti. Bununla birlikte 14 aylık biriken maaşların ödemesinin bir zaman gerçekleştirileceği fakat net tarihin belli olmadığı da iletildi.

Şirkete yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan Ulusal Elektrik Şirketi, şirketin genel müdürlük binası ve krallığın bazı bölgelerindeki temsilcilik binalarının elektriklerini kesti.

Kaynağa göre şirket finansal baskıları hafifletmek için 3 projesini başka şirketlere devretti. Suudi gazetesine konuşan kaynak bu projeler arasında Mina şehrindeki inşaat projesinin ve Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 15 yıllık bakım projesinin yer aldığını belirtti.

Otaş'a verilen Türkiye tarihinin en büyük kredisi 2013 yılında 29 bankanın katılımıyla verilmişti. İlk çeyrek finansal tablolara göre Akbank kredide 1,5 milyar dolar ile en yüksek paya sahip banka. Onu yaklaşık 1 milyar dolarla Garanti, yaklaşık 500 milyon dolarla İş Bankası izliyor.

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