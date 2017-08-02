İncir çekirdeğinden en küçük tespihi yaptı

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En son çalışmam incir çekirdeği üzerine tespih yapmak. Bu şekildeki son çalışmamızı sizlere sunduk. Gubari Hat Sanatı ile ve mikro objeler üzerine çalışan 2-3 tane bildiğimiz üstad var. Bunların en meşhuru Üstad Necati Korkmaz, benim hiç görmediğim hocam diyebilirim. İnternetten onun yapmış olduğu sanatları takip ederek bir merak üzerine hobi olarak başladım ve bu şekilde geliştirdim.