İŞ-YAŞAM

İncir çekirdeğinden en küçük tespihi yaptı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:55:15 AA

Ufak objelerin üzerine yazı yazma sanatı olan Gubari Hat Sanatı ile ilgilenen Ömer Faruk Tekin, en son çalışmasının incir çekirdeği üzerine tespih yapmak olduğunu belirtti. 4 cm boyundaki tesbihi 2 bin 500 TL'ye satıyor

  • 1 İncir çekirdeğinden en küçük tespihi yaptı
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    Gubari Sanatı ile ilgilenen 21 yaşındaki Ömer Faruk Tekin, Türkiye'nin en küçük tespihini yaptığını iddia etti. Guinness rekorlar kitabına başvurmak için öncülük eden bir sanatseverler çıkarsa başvurabileceğini söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • 2 İncir çekirdeğinden en küçük tespihi yaptı
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    Koleksiyonculardan çok telefon geldi. Arkadaşlarım da sosyal medyaya fotoğraflarını koymuştu, tespih koleksiyoncularından telefonlar geldi, maddi olarak almak isteyenler var ama ben bunu biraz daha sergileyip, halkımıza sanatın kıymetini anlatmak için beklettim. Ama yine koleksiyoncularımızdan, sanata kıymet verenlerden görmek isteyen olursa kapımız sonuna kadar açık, onları da bekleriz. 

  • 3 İncir çekirdeğinden en küçük tespihi yaptı
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    2 bin, 2 bin 500'e kadar fiyat biçen koleksiyoncularımız oldu. Zaten Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da tespih ve Hilye-i Şerif müzesi açtı. Devlet Bahçeli Bey'in de tespih koleksiyonuna merakını biliyoruz. Eğer böyle bir talepleri olursa, acizane bizi huzurlarına kabul ederlerse ziyaret ederiz inşallah, kendilerine de gösterir, takdim ederiz.

  • 4 İncir çekirdeğinden en küçük tespihi yaptı
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    "İMALATI 15 GÜN SÜRDÜ"

     

    Tekin yaptığı açıklamada, Gubari Hat Sanatının yanında ufak objeler üzerine çalışmalar yaptığını belirterek, cümlesine şöyle devam etti:

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  • 5 İncir çekirdeğinden en küçük tespihi yaptı
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    En son çalışmam incir çekirdeği üzerine tespih yapmak. Bu şekildeki son çalışmamızı sizlere sunduk. Gubari Hat Sanatı ile ve mikro objeler üzerine çalışan 2-3 tane bildiğimiz üstad var. Bunların en meşhuru Üstad Necati Korkmaz, benim hiç görmediğim hocam diyebilirim. İnternetten onun yapmış olduğu sanatları takip ederek bir merak üzerine hobi olarak başladım ve bu şekilde geliştirdim. 

     

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