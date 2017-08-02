Bakan Tüfenkci ihracat ve ithalat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Muhabirleri Derneği 9. Altın Kalem ödül törenine katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.69 artarak 12 milyar 644 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 45.84 artışla 21 milyar 432 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Tüfenkci, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının bir kısmı büyüme oranlarını revize ediyorlar. Göreceksiniz, bu güçlü performansımızı devam ettirdiğimizde kredi derecelendirmelerini de revize edeceklerine ben inanıyorum" dedi.



Nisan ayı verilerine göre yaklaşık 1 milyon 488 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Tüfenkci, aynı dönemde işsiz sayısında da 585 bin kişilik bir azalma gerçekleştiğini kaydetti. Tüfenkci, bakanlıkça açıklanan Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,69 artarak 12 milyar 644 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 45,84 artışla 21 milyar 432 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Tüfenkci, üretimin desteklenmesi noktasında hükümetin birçok çalışma yürüttüğünü belirtti.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı